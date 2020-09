Đưa chỉ số hạnh phúc vào báo cáo Đại hội Đảng

“Chúng tôi có theo dõi và thấy rằng, Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần đầu tiên đưa chỉ số hạnh phúc của nhân dân vào trong báo cáo. Đây là điều đặc sắc của Yên Bái” - Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh trong phát biểu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX ngày 23.9.





Chỉ số hạnh phúc, một khái niệm từng được đưa ra từ quốc gia nhỏ bé nhưng rất nổi tiếng là Bhutan. Quốc gia này đề ra chỉ số Tổng Hạnh phúc Quốc gia (Gross National Happiness - GNH), giới thiệu vào năm 1970, thay thế cho GDP (Tổng sản phẩm nội địa). Người Bhutan không phát triển kinh tế bằng mọi giá, họ coi trọng phát triển kinh tế bền vững, quan tâm đến môi trường, phát triển văn hóa và chính phủ tốt.



Tổ chức nghiên cứu kinh tế - xã hội New Economics Foundation (Anh) công bố Chỉ số hành tinh hạnh phúc (Happy Planet Index - HPI), đây cũng là một bước tiến của con người đi tới mục tiêu và giá trị của hạnh phúc.



Trả lời phóng viên Lao Động về “chỉ số hạnh phúc”, tân Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy phân tích: “Chỉ số hạnh phúc được đo lường, dựa trên 3 chỉ số chính đó là sự hài lòng về cuộc sống, sự hài lòng về môi trường sống và tuổi thọ trung bình cũng như số năm sống khoẻ. Từ 3 chỉ số chính này sẽ được cụ thể hoá bằng các chỉ tiêu trong bộ tiêu chí để nâng cao các chỉ số thành phần quyết định chỉ số hạnh phúc của người dân”.



Ông Đỗ Đức Duy khẳng định rằng, đối tượng thụ hưởng hạnh phúc chính là người dân.



Và những điều làm nên hạnh phúc không phải là những to tát, mà rất cụ thể như dịch vụ công được cung cấp nhanh chóng. Người dân cảm thấy hài lòng với mức thu nhập, hài lòng với các quan hệ gia đình, quan hệ xã hội, hài lòng trong quan hệ với chính quyền.



Một chính quyền làm cho người dân hài lòng chắc chắn là một chính quyền tốt.



Môi trường sống trước tiên là môi trường thiên nhiên, đó là bầu không khí trong lành, là cây xanh bóng mát, là nguồn nước không ô nhiễm, là những cánh rừng không bị tàn phá. Môi trường sống còn là môi trường xã hội, hạn chế trộm cướp, các loại tai nạn, con người sống an toàn, an ninh, an lành. Và đương nhiên, khi sống được trong điều kiện như vậy, sức khỏe của con người sẽ tốt hơn, tuổi thọ trung bình cao hơn. Lo được cho nhân dân như vậy quả là điều rất lớn lao.



Chỉ mấy dòng trong báo cáo thôi, nhưng để thực hiện được là điều không đơn giản. Hy vọng tân Bí thư Tỉnh ủy cùng tập thể lãnh đạo tỉnh Yên Bái nói được, làm được để người dân địa phương thụ hưởng được các giá trị hạnh phúc và hài lòng như ông khẳng định.



Theo LÊ THANH PHONG (LĐO)