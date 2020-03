Cảm ơn Việt Nam

Xã hội trở nên gắn kết hơn



Khi dịch COVID-19 lần đầu tiên lan đến các nước châu Âu và chính phủ buộc phải thực thi các biện pháp phòng chống, chắc chắn khi đó có những phản ứng tiêu cực từ phía người dân.



Rất nhiều người đánh giá thấp virus này và cho rằng nó chỉ là một loại cúm khác. Nhưng vì nó lan truyền rất nhanh trong khoảng thời gian ngắn nên mọi người đang làm hết sức để ngăn nó lây lan (trừ một số ngoại lệ). Như Nhật Bản, quốc gia tôi đang cư trú, dường như không khắt khe trong nỗ lực ngăn chặn virus corona.



Tôi nghĩ điều tích cực nhất về đại dịch lần này là nó giúp chúng ta đoàn kết trong thời điểm khó khăn; người dân Bỉ cùng nhau vỗ tay bên ngoài nhà của họ để cổ vũ nhân viên y tế; tình nguyện viên mang nhu yếu phẩm đến những người có nhu cầu; thông điệp về lòng can đảm, giúp đỡ và hi vọng lan truyền trên các phương tiện truyền thông xã hội.



Tôi đã rất xúc động khi thấy một số bạn bè của mình cũng chung tay giúp sức. Họ mang nhu yếu phẩm dự trữ từ quán bar - nơi đang đóng cửa vì dịch bệnh - tới cho những người có nhu cầu; tổ chức bữa tiệc khiêu vũ tại gia rồi phát trực tiếp trên Facebook hay đơn giản là chia sẻ kinh nghiệm bản thân về quá trình tự cách ly.



Tôi thấy vui vì chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau cả trên mạng lẫn ngoài đời. Tôi hi vọng khi tất cả những chuyện này qua đi, xã hội sẽ trở nên gắn kết hơn. Ở Bỉ và Hà Lan, chính phủ đang nỗ lực để hỗ trợ tài chính cho người làm trong ngành y tế, các công ty và cá nhân bị ảnh hưởng vì dịch.



Việc giảm bớt gánh nặng kinh tế là điều mà tôi cho là rất quan trọng đối với sự ổn định của cá nhân lẫn tập thể. Những người nổi tiếng ở Hà Lan và Bỉ cũng trực tuyến nhiều hơn, tạo nhiều tiếng cười thư giãn trong giai đoạn khủng hoảng này.



NORA WESTGEEST (người Hà Lan)