Phía sau những cuộc "bay lắc" tập thể

(GLO)- Chỉ hơn 10 ngày đầu năm 2020, liên tiếp các vụ sử dụng ma túy tập thể trong quán karaoke trên địa bàn TP. Pleiku đã bị lực lượng Công an phát hiện, xử lý. Cụ thể, ngày 2-1, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy (Công an tỉnh) phối hợp với Công an xã Biển Hồ (TP. Pleiku) kiểm tra hành chính một quán karaoke trên đường Tôn Đức Thắng (xã Biển Hồ) thì phát hiện 8 đối tượng (5 nam, 3 nữ) tuổi từ 26 đến 40 đang sử dụng ma túy dạng khay. Qua test nhanh, cả 8 đối tượng đều dương tính với ma túy.

Quán karaoke Ken (268 đường Tôn Đức Thắng, xã Biển Hồ, Pleiku)-nơi phát hiện 8 đối tượng đang chơi ma túy. Ảnh internet

Đến tối 7-1, lực lượng Công an TP. Pleiku tiến hành kiểm tra một quán karaoke trên đường Wừu (phường Ia Kring) và phát hiện nhiều nam, nữ thanh niên tại 3 phòng hát của quán này có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Tiến hành test nhanh, lực lượng Công an xác định có 20 đối tượng (5 nữ) dương tính với ma túy. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã sử dụng ma túy cả trước và trong thời gian ở quán karaoke, đa phần là ma túy dạng khay và thuốc lắc.

Đúng 4 ngày sau, cũng tại quán karaoke trên, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy phối hợp với Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Công an tỉnh) tiếp tục phát hiện 19 đối tượng trong 4 phòng hát dương tính với ma túy. Kiểm tra tại các phòng hát, lực lượng Công an phát hiện và thu giữ một số thuốc lắc, ma túy dạng khay mà các đối tượng đem đến nhưng chưa kịp sử dụng.

Không chỉ ở Pleiku, thời gian qua, tình trạng thanh niên tụ tập sử dụng ma túy trong quán karaoke cũng diễn ra tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Như ở Phú Thiện, ngày 5-1-2020, qua kiểm tra một quán karaoke tại xã Ia Ake, lực lượng Công an huyện đã phát hiện 6 đối tượng (4 nam, 2 nữ) dương tính với ma túy. Hay tại Krông Pa, trong năm 2019, Công an huyện đã phát hiện, xử lý 2 vụ sử dụng ma túy tập thể trong quán karaoke với 20 đối tượng…

Nhìn vào những vụ sử dụng ma túy tập thể bị lực lượng Công an phát hiện, xử lý trong thời gian qua, không ai không cảm thấy lo ngại. đáng lo ngại khi đa số những trường hợp sử dụng ma túy bị phát hiện lại đang ở độ tuổi thanh niên và trong đó có không ít đối tượng là nữ. Và càng lo ngại hơn khi những cuộc “bay lắc” tập thể trước đây vốn chỉ có ở TP. Pleiku thì nay đã lan xuống cả những huyện vùng sâu, vùng xa.

Vậy đâu là nguyên nhân để những cuộc “bay lắc” tập thể trong quán karaoke vẫn diễn ra ở nhiều nơi?

Câu trả lời là tình trạng này trước hết bắt nguồn từ lối sống buông thả, thác loạn của một bộ phận thanh niên trong xã hội. Trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay, chắc chắn những thanh niên này đều biết rõ tác hại của ma túy đối với sức khỏe người sử dụng. Họ cũng biết rõ sử dụng ma túy là hành vi vi phạm pháp luật. Biết nhưng vẫn cố tình hoặc bị lôi kéo sử dụng thì không có lý do nào để giải thích ngoài sự buông thả, ăn chơi thác loạn của bản thân những thanh niên này.

Nhưng những thanh niên này làm cách nào để “bay lắc” khi không có ma túy, không có “sân khấu”? Dĩ nhiên, có cầu thì sẽ có cung. Tiếp tay cho số thanh niên này ăn chơi thác loạn không ai khác chính là những kẻ buôn bán ma túy và cả chủ một số quán karaoke vì lợi nhuận mà buông lỏng quản lý, để khách muốn làm gì thì làm. Tội phạm buôn bán ma túy thì ngày càng gia tăng nên việc mua ma túy để sử dụng giờ không phải chuyện khó. Để cạnh tranh, thu lợi nhuận, có chủ quán karaoke phải chiều khách “tới bến”, kể cả làm ngơ cho khách sử dụng ma túy và hát hò, nhảy nhót quá giờ quy định.

Một nguyên nhân nữa gián tiếp khiến tình trạng “bay lắc” trong quán karaoke diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng đó là sự lơi lỏng trong công tác quản lý, giám sát của chính quyền cơ sở và ngành chức năng. Những quán karaoke có biểu hiện cho khách sử dụng ma túy, hoạt động quá giờ quy định rõ ràng không phải là “cây kim trong bọc” để không thể phát hiện. Và ngay cả khi phát hiện những cơ sở vi phạm, thậm chí vi phạm nhiều lần thì việc xử lý cũng còn thiếu kiên quyết, nhất là không tước giấy phép kinh doanh có thời hạn dù pháp luật đã quy định rõ ràng. Điều này phần nào đã làm giảm sức răn đe đối với những cơ sở kinh doanh karaoke vi phạm.

Trong báo cáo của UBND tỉnh về tình hình, kết quả công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019 nêu rõ, tình trạng các đối tượng lợi dụng các cơ sở kinh doanh như khách sạn, nhà trọ, quán karaoke, quán bar để sử dụng trái phép chất ma túy có sự gia tăng. Cụ thể, năm 2019, lực lượng chức năng toàn tỉnh phát hiện, xử lý 35 vụ/222 đối tượng (tăng 5 vụ/98 đối tượng so với năm 2018).

Thực trạng “bay lắc” tập thể rõ ràng đang diễn biến hết sức phức tạp, gây nhức nhối dư luận xã hội. Vấn đề còn lại là làm thế nào để ngăn chặn, xử lý hiệu quả tình trạng này. Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần thực hiện đồng bộ các giải pháp như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong thanh-thiếu niên về tác hại của ma túy đối với sức khỏe để tránh xa; tăng cường đấu tranh quyết liệt với tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn; siết chặt quản lý các quán karaoke và kiên quyết rút giấy phép kinh doanh đối với những cơ sở vi phạm nhiều lần.