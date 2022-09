Tập huấn kỹ năng phòng-chống bạo lực, xâm hại cho 200 thiếu nhi huyện Chư Sê

(GLO)- Ngày 17-9, Tỉnh Đoàn Gia Lai tập huấn kỹ năng phòng-chống bạo lực và xâm hại trẻ em, nâng cao năng lực thực hiện quyền trẻ em cho 200 thiếu nhi đến từ 7 liên đội trường Tiểu học và THCS của huyện Chư Sê.

Huyện Đoàn, Công an huyện Chư Sê tặng quà cho học sinh trả lời nhanh, chính xác các câu hỏi của chương trình. Ảnh: Phan Lài

Theo đó, các em thiếu nhi đã được cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Chư Sê cung cấp thông tin: thế nào là xâm hại; những nguy cơ xâm hại, bạo lực trẻ em. Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện còn hướng dẫn các em học sinh một số kỹ năng tự vệ cần thiết để phòng-tránh bị xâm hại, những kỹ năng ứng phó khi bị người xấu tấn công; kỹ năng phòng-chống đuối nước và tai nạn giao thông. Các em thiếu nhi cũng hào hứng trả lời những câu hỏi liên quan đến tình huống giả định mà ban tổ chức chương trình đưa ra. Huyện Đoàn Chư Sê, Công an huyện Chư Sê đã tặng 12 phần quà cho 12 em thiếu nhi trả lời nhanh, chính xác các câu hỏi của chương trình.

Chương trình tập huấn đã giúp các em có thêm kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ bản thân trước vấn nạn bạo lực, xâm hại và chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ. Chương trình cũng góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường và cộng đồng trong bảo vệ, chăm sóc trẻ em, tạo điều kiện để trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh.

PHAN LÀI