Tuổi trẻ Công an huyện Đak Đoa xung kích, đi đầu trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự

(GLO)- Với tinh thần trách nhiệm, xung kích, đi đầu, Đoàn Thanh niên Công an huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn; khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, vì cuộc sống bình yên của Nhân dân.





Đoàn viên Công an huyện Đak Đoa tuyên truyền phòng-chống xâm hại tình dục trẻ em tại Trường Tiểu học xã Ia Pết. Ảnh: Lê Anh

Trong thời gian qua, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Công an huyện Đak Đoa luôn có mặt tại các địa bàn trọng điểm, vùng sâu vùng xa, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động lợi dụng tôn giáo, dân tộc và các hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, góp phần đảm bảo an ninh trên địa bàn huyện. Trên lĩnh vực trật tự an toàn xã hội, đoàn viên Công an huyện trực tiếp tham gia đấu tranh, phòng-chống các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật; đảm bảo trật tự an toàn giao thông; quản lý giam giữ, giáo dục, cải tạo và giúp đỡ phạm nhân, trại viên hòa nhập cộng đồng; tuần tra, kiểm soát bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, các mục tiêu trọng điểm trên địa bàn huyện.

Đặc biệt, trong công tác phòng-chống dịch Covid-19, nhiều gương đoàn viên thanh niên không ngại khó khăn, nguy hiểm để tham gia tuyến đầu chống dịch, phối hợp với các cơ quan đơn vị hỗ trợ người dân trên địa bàn cùng chung tay đầy lùi đại dịch, giảm thiểu thiệt hại về đời sống kinh tế-xã hội trên địa bàn.



Trong 5 năm qua, ĐVTN Công an huyện Đak Đoa đã đăng ký, thực hiện 25 công trình, phần việc thanh niên trong lĩnh vực công tác chuyên môn cũng như công tác xã hội; thành lập 3 đội thanh niên xung kích, thanh niên tình nguyện viên, đảm nhận, thực hiện hiệu quả các công trình, phần việc thanh niên. Đến nay, đã có 25 đoàn viên đảm nhận công tác ở các xã khó khăn như: Hà Đông, Đak Sơ Mei, Ia Pết, A Dơk… Tham mưu xây dựng 17 thôn làng, tổ dân phố không có tội phạm, không có ma túy trong lứa tuổi thanh thiếu niên; phối hợp cảm hóa, giáo dục 15 đối tượng vi phạm pháp luật, giúp họ tái hòa nhập cộng đồng; thiết lập 50 hòm thư tố giác tố phạm… thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, vừa góp phần bảo vệ an ninh trật tự, vừa khẳng định vai trò xung kích của Đoàn Thanh niên.

Đoàn viên Công an huyện Đak Đoa bảo vệ ANTT trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2022. Ảnh: Lê Anh



Cùng với đó, xác định nhiệm vụ tuyên truyền giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên trên địa bàn huyện là một trong những nhiệm vụ quan trọng, Đoàn Thanh niên Công an huyện đã chủ động xây dựng nhiều mô hình tuyên truyền pháp luật đa dạng như: Xây dựng hệ thống kênh thông tin về an ninh trật tự, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và cải cách hành chính trên mạng xã hội Facebook, Zalo. Xây dựng và phát triển diễn đàn Nhân dân với Công an để tương tác trao đổi lắng nghe ý kiến của thanh thiếu niên trên địa bàn huyện. Từ những cách làm trên, ý thức chấp hành pháp luật của người dân nói chung và thanh thiếu niên trên địa bàn huyện đã được nâng cao.



Hướng tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đak Đoa Lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2022-2027), ĐVTN Công an huyện Đak Đoa ra sức thi đua lập nhiều thành tích. Đồng thời, trong thời gian tới tiếp tục xác định rõ vai trò, vị trí của thanh niên và công tác thanh niên trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới. Trong đó, vai trò của ĐVTN Công an phải là lực lượng xung kích, đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao; thường xuyên rèn luyện phẩm chất chính trị, nêu cao ý thức tự phục vụ Nhân dân, tinh thần tận tụy với công việc và kiên quyết tấn công tội phạm nhằm giữ gìn an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.



Trung úy NGUYỄN THỊ BẢO HÂN

Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công an huyện Đak Đoa