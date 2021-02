Công an huyện Đak Đoa quyết liệt ngăn chặn tệ nạn cờ bạc

(GLO)- Công an huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) xác định đấu tranh với tội phạm cờ bạc là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Tân Sửu 2021. Do đó, ngay từ trước Tết, lãnh đạo Công an huyện đã quán triệt các lực lượng nghiệp vụ phối hợp cùng Công an các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền đến cơ sở, triển khai các biện pháp trinh sát, tuần tra nhằm sớm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các ổ nhóm cờ bạc phát sinh trong vùng nông thôn.

Thiếu tá Lê Anh Tuấn-Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự-cho hay: “Hình thức cờ bạc phổ biến nhất ở các thôn, làng là đánh bầu cua tôm cá, đánh bài phỏm, tiến lên, ghi lô đề… Các tụ điểm cờ bạc thường do những đối tượng có tiền án về đánh bạc khởi xướng rồi rủ rê người khác cùng tham gia. Ban đầu, các đối tượng lợi dụng trò chơi vui vẻ ngày Tết, sau đó sẽ sát phạt nhau với số tiền lớn. Một số người do nhận thức pháp luật hạn chế dễ bị dẫn dụ từ trò chơi dân gian đến hành vi vi phạm pháp luật”.

Điển hình, vào tối 18-1, đối tượng Nguyễn Hiếu Thảo (SN 1996, trú tại làng Sao Dup, xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa) rủ rê nhóm thanh niên người Jrai trong làng tham gia chơi bầu cua tôm cá. Ban đầu chỉ nhỏ lẻ nhưng sau đó nhiều thanh niên ham vui nên cũng vào đặt cược. Khi 8 đối tượng đang say sưa sát phạt, Công an huyện Đak Đoa đã bắt quả tang và thu giữ trên chiếu bạc hơn 6,2 triệu đồng.

6 đối tượng bị bắt giữ vì chơi xóc đĩa ở xã Hải Yang (huyện Đak Đoa). Ảnh: Văn Ngọc

Ngay tối mùng 2 Tết, các trinh sát của Công an huyện Đak Đoa đã phối hợp cùng Công an xã Hải Yang triệt phá 1 ổ cờ bạc dưới hình thức xóc đĩa tại địa bàn thôn 3. Qua đó, lực lượng Công an bắt giữ 6 đối tượng và thu giữ 8,5 triệu đồng trên chiếu bạc. Các đối tượng đều trú tại xã Hải Yang gồm: Nguyễn Văn Trung (SN 1974), Đặng Văn Thắng (SN 1983), Nguyễn Đức Thuận (SN 1989), Vũ Văn Nguyên (SN 1979), Lê Văn Thiên (SN 1996), Vũ Văn Thành (SN 1990).

Bà Mai Thị Nhung-Bí thư Đảng ủy xã Hải Yang-cho hay: “Nhóm đối tượng này đã có tiền án, tiền sự nhưng sau khi trở về địa phương tiếp tục có hành vi đánh bạc. Khi lực lượng Công an kịp thời triệt phá ngay trong mùng 2 Tết, người dân trong xã rất phấn khởi, vui mừng. Việc nhóm đối tượng trên bị bắt giữ, xử lý đã giúp địa bàn xã đẩy lùi được tệ nạn cờ bạc”.

Từ ngày 18-1 đến nay, Công an huyện đã triệt phá 4 vụ đánh bạc dưới các hình thức bầu cua tôm cá, ghi lô đề, đánh phỏm, xóc đĩa. Qua đó đã khởi tố 4 vụ với 19 bị can, thu giữ số tiền hơn 40 triệu đồng và đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng liên quan.

Thượng tá Hoàng Văn Huân-Phó Trưởng Công an huyện Đak Đoa-thông tin: “Với quyết tâm đấu tranh phòng-chống tội phạm, Công an huyện rất mong nhận được sự phối hợp, tích cực cung cấp thông tin của quần chúng nhân dân về tình hình, tệ nạn cờ bạc trên địa bàn để tuyên truyền người thân trong gia đình không tham gia vào tệ nạn cờ bạc. Mọi thông tin cung cấp của Nhân dân, lực lượng Công an sẽ đảm bảo giữ bí mật và an toàn”.