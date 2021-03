Nữ sinh xinh đẹp, học giỏi, 'cháy hết mình' với công tác đoàn, hội

Không chỉ học giỏi, nữ sinh Đoàn Thị Trúc My (Trường ĐH Quy Nhơn) còn tích cực tham gia hoạt động tình nguyện của đoàn, hội sinh viên… nên được thầy cô, bạn bè yêu mến.



Nữ sinh Đoàn Thị Trúc My. ẢNH: NVCC

Những ngày đầu tháng 3, dù đang bận rộn với chương trình thực tập sư phạm nhưng sinh viên Đoàn Thị Trúc My (lớp giáo dục tiểu học K40, Trường ĐH Quy Nhơn, Bình Định) vẫn tích cực tham gia các hoạt động của đoàn thanh niên và hội sinh viên… Theo bạn Trúc My, được trở thành cô giáo là ước mơ từ nhỏ, còn tham gia các hoạt động của đoàn, hội là niềm đam mê không thể bỏ được.

Gia đình là động lực

Gia đình sinh sống ở TP.Quy Nhơn (Bình Định), ba làm thợ cắt tóc, mẹ làm thợ may nên điều kiện kinh tế gia đình không khá giả. Tuy nhiên, ba mẹ của Trúc My luôn tạo điều kiện tốt nhất có thể để con được học hành. Ngay từ nhỏ, Trúc My cũng ý thức được điều kiện gia đình nên luôn có suy nghĩ sẽ học tập và rèn luyện thật tốt để không phụ công ơn cha mẹ và có thể chăm sóc gia đình.

Vào đại học, dù đảm nhận vai trò lớp trưởng nhưng My vẫn dành thời gian để đi dạy thêm để học hỏi thêm kỹ năng sư phạm và kiếm thêm thu nhập phụ giúp bố mẹ. Ngoài ra, My còn tham gia nhiều hoạt động tình nguyện và các phong trào do Đoàn trường ĐH Quy Nhơn và Hội sinh viên của trường phát động. Đặc biệt, kết quả học tập của My năm nào cũng đạt hơn 8 điểm, xếp loại rèn luyện xuất sắc.



Gia đình là động lực để Trúc My vươn lên trong học tập, rèn luyện. ẢNH: BÍCH HẢI

Trúc My cho biết mẹ chính là hình mẫu phụ nữ lý tưởng mà My rất muốn học tập, noi theo. Mẹ của My đã dành cả đời để chăm sóc cho gia đình. Khi vào đại học, My được biết đến các danh hiệu Sinh viên 5 tốt, Sao Tháng giêng và xem đó là động lực để phấn đấu. Đây chính là một trong những bí quyết để My luôn có thành tích cao trong học tập. "Ngoài vạch ra kế hoạch cụ thể, xác định mục tiêu rõ ràng, mình luôn phân cấp mức độ quan trọng, ít quan trọng cho từng việc và sắp xếp thời gian hợp lý. Song, quan trọng hơn tất cả là tinh thần, thái độ học tập của bản thân", Trúc My chia sẻ.

Tham gia hoạt động đoàn, hội giúp tự tin hơn

Ngoài chức vụ lớp trưởng, Trúc My còn là Chủ nhiệm CLB "Hành trang vào nghề" của Khoa Giáo dục tiểu học và mầm non Trường ĐH Quy Nhơn (có khoảng 60 sinh viên tham gia). CLB này thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt, tọa đàm về các nội dung liên quan đến môn học chuyên ngành để hướng đến mục đích bổ trợ kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ sư phạm… Ngoài ra, Trúc My còn tham gia nhiều chương trình tình nguyện Hành trình đỏ, Lễ hội Xuân hồng, chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh…

Theo Trúc My, để cân bằng giữa việc học và tham gia các hoạt động đoàn hội, thiện nguyện thì phải xác định đến trường tham gia học tập nghiêm túc, nắm bắt bài ngay tại giảng đường. Nhờ vậy, My có được khoảng thời gian rảnh để tham gia các hoạt động xã hội để phát triển thêm các kỹ năng cho bản thân.



Không chỉ xinh đẹp, Trúc My còn học giỏi, tích cực tham gia các hoạt động của đoàn, hội. ẢNH: NVCC

Với thành tích xuất sắc cả trong học tập lẫn hoạt động đoàn, hội, Đoàn Thị Trúc My là sinh viên duy nhất tỉnh Bình Định được trao thưởng Sao Tháng giêng năm 2020. Giải thưởng này là phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam để tuyên dương, khen thưởng sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước là cán bộ Hội Sinh viên, cán bộ Đoàn Thanh niên có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện, trong công tác Đoàn, Hội và phong trào sinh viên, phong trào thanh niên trường học…

Theo Trúc My, để trở thành "Sao Tháng giêng" hay "Sinh viên 5 tốt" thì yếu tố "hội nhập", trong đó giỏi tiếng Anh là việc cốt lõi. Với nền tảng cơ bản từ THPT và lợi thế trong môi trường đại học đã giúp My trau dồi vốn tiếng Anh tốt hơn. Ngoài ra, việc tham gia phong trào tình nguyện trong nhiều năm giúp Trúc My tự tin hơn.



Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định Hà Duy Trung trao giấy khen đạt danh hiệu "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" của Đoàn trường ĐH Quy Nhơn cho sinh viên Đoàn Thị Trúc My. ẢNH: NVCC

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định Huỳnh Thanh Xuân trao biểu trưng tuyên dương Trúc My đạt "Sinh viên 5 tốt" cấp tỉnh năm học 2018 - 2019. ẢNH: NVCC

Theo anh Bùi Tuấn Kiệt, cán bộ Văn phòng Đoàn Trường ĐH Quy Nhơn, để vừa học tập giỏi vừa tham gia các hoạt động, phong trào sẽ có rất nhiều áp lực. Trúc My đã vượt qua được áp lực này là nhờ bản lĩnh vững vàng, biết lên kế hoạch và sắp xếp khoa học để cân bằng thời gian học tập, hoạt động phong trào.

Nhờ tích cực tham gia các hoạt động đoàn, hội, sinh viên Đoàn Thị Trúc My đã nhận được nhiều hình thức khen thưởng như: Bằng khen của Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Định vì có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào sinh viên năm 2019 - 2020, Giấy khen của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định vì có thành tích xuất sắc trong công tác vận động hiến máu tình nguyện Chương trình Hành trình đỏ lần thứ 7 năm 2020, Sinh viên 5 tốt cấp tỉnh năm học 2018 - 2019, giải Nhất cuộc thi trực tuyến Thanh niên với mùa dịch Covid-19 do Khoa Ngoại ngữ Trường ĐH Quy Nhơn tổ chức, Danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2020, Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý lớp 2019 - 2020…

Theo Bích Hải-Đặng Trang (TNO)