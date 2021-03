Tuổi trẻ chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Với tinh thần xung kích, tuổi trẻ thị xã An Khê đảm nhận nhiều công trình, phần việc, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, góp phần cùng địa phương xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao.

Nhiều công trình, phần việc ý nghĩa

Anh Vũ Việt Cường-Bí thư Thị Đoàn An Khê-cho biết: Phát huy vai trò xung kích, những năm qua, các cơ sở Đoàn đã bám sát nhu cầu thực tế, triển khai thực hiện nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa. Từ năm 2011 đến 2019, các cơ sở Đoàn đã trồng gần 800 cây xanh tại một số tuyến đường thanh niên tự quản; xây dựng được 4 tuyến đường cây xanh với tổng kinh phí hơn 200 triệu đồng. Các phần việc như làm đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, giúp người dân di dời nhà cửa về nơi ở mới đã thu hút hơn 12.500 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia.

Kết hợp với nguồn hỗ trợ của Trung ương Đoàn, các doanh nghiệp và đóng góp ngày công lao động của đoàn viên, thanh niên, Thị Đoàn đã tiến hành xây dựng 21 nhà tiêu hợp vệ sinh cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Tú An và Song An; xây 3 căn nhà cho hộ nghèo, hộ thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; xây dựng hơn 10 tuyến đường điện thắp sáng ở các thôn, làng.

Đoàn viên, thanh niên xã Tú An (thị xã An Khê) cùng lực lượng quân đội đào rãnh thoát nước tại làng Hòa Bình. Ảnh: Ngọc Minh

Hưởng ứng phong trào tuổi trẻ xung kích vì cộng đồng, một số cơ sở Đoàn xã cũng có những công trình, phần việc ý nghĩa như: Đoàn xã Cửu An huy động gần 350 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia mở rộng tuyến đường qua xóm Gò Gai (thôn An Điền Bắc 1). Đoàn xã Thành An phối hợp với các tổ chức chính trị-xã hội vận động người dân di dời chuồng trại, cùng với đơn vị kết nghĩa làm 1 km đường bê tông và nạo vét 3,8 km kênh mương. Đoàn xã Xuân An đã huy động gần 200 lượt đoàn viên, thanh niên tiến hành đắp đất, tu sửa hai bên đường giao thông nông thôn dài gần 5 km tại thôn An Thạch và An Xuân 1 do mưa lớn làm sạt lở.

Chung sức xây dựng NTM

Thị xã An Khê có 5 xã gồm: Cửu An, Xuân An, Tú An, Thành An và Song An. Đến cuối năm 2019, tất cả 5 xã đều đạt chuẩn NTM. Từ đó đến nay, các địa phương tập trung nguồn lực duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Qua rà soát, cuối năm 2020, các xã đã đạt từ 11 đến 18 tiêu chí NTM nâng cao. Phát huy kết quả đạt được, Ban Thường vụ Thị Đoàn tiếp tục chỉ đạo các xã chủ động đảm nhận phần việc thanh niên trong chương trình xây dựng NTM nâng cao.

Tuyến đường nối thôn An Điền Nam và An Điền Bắc (xã Cửu An) dài 900 m, dân cư thưa thớt, tình hình an ninh trật tự không đảm bảo. Đầu năm 2020, Ban Chấp hành Đoàn xã đã vận động người dân dọc 2 bên đường đóng góp tiền mua dây điện, bóng đèn và trụ điện; còn đoàn viên, thanh niên hỗ trợ thi công. Anh Nguyễn Phi Điểu (thôn An Điền Nam) hồi hởi nói: “Với sự đồng lòng nhất trí của người dân và đóng góp công sức của thanh niên, chỉ trong thời gian ngắn, công trình đường điện chiếu sáng đã hoàn thành. Từ khi đoạn đường có ánh điện thắp sáng về ban đêm, việc đi lại được an toàn, thuận lợi, tình hình an ninh trật tự khu dân cư cũng ổn định hơn”.

Tuyến đường nối thôn An Điền Nam và An Điền Bắc (xã Cửu An, thị xã An Khê) được bắt bóng điện, góp phần an ninh trật tự khu dân cư được ổn định. Ảnh: Ngọc Minh

Tú An là xã khó khăn của thị xã An Khê. Song song với việc duy trì, nâng cao các tiêu chí NTM, xã còn tiến hành xây dựng các làng NTM gồm: Nhoi, Hòa Bình và Pơ Nang. Phát huy tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, hàng trăm lượt đoàn viên, thanh niên đã tập trung giúp bà con di dời, sắp xếp lại nhà cửa. Chị Trương Thị Như Phi-Bí thư Đoàn xã-cho hay: “Trong năm 2020, Đoàn xã đã trồng 172 cây mít, làm 300 m hàng rào, trồng 9 cây xanh tại nhà văn hóa, nhà rông ở các làng. Ngoài ra, chúng tôi còn vận động hơn 400 lượt đoàn viên, thanh niên phối hợp với đơn vị quân đội tham gia tháo dỡ, di dời và lắp ráp 8 nhà sàn và 1 nhà rông; cùng với người dân làm 6 căn nhà mới, đào 8 hầm rút nhà vệ sinh, nạo vét 200 m mương nội đồng và 150 m rãnh thoát nước đường làng. Tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên và người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95%”.

Theo Bí thư Thị Đoàn An Khê, thời gian tới, Ban Thường vụ Thị Đoàn tiếp tục chỉ đạo các cơ sở Đoàn chủ động đảm nhận các công trình, phần việc phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương. Lựa chọn các tiêu chí tham gia phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Đoàn và đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên tại cơ sở. Bên cạnh đó, Thị Đoàn tăng cường các hoạt động giúp đoàn viên, thanh niên tiếp cận nguồn vay vốn ưu đãi, phát triển ngành nghề mới; phát triển các mô hình câu lạc bộ, hợp tác xã; tranh thủ sự lãnh đạo, ủng hộ và tạo điều kiện của tỉnh và các ngành trong hoạt động tham gia xây dựng NTM nâng cao và đô thị văn minh, góp phần chung sức xây dựng An Khê giàu mạnh.

NGỌC MINH