Tháng Thanh niên 2021: Đại úy công an chơi game 1 tuần để bắt trộm

Gần 10 năm khoác trên mình bộ quân phục CAND, cũng là ngần ấy thời gian Đại úy Nguyễn Trung Đức gắn bó với lĩnh vực điều tra tội phạm an ninh kinh tế, đặc biệt là điều tra tội phạm công nghệ cao.



Đại úy Nguyễn Trung Đức. (Nguồn: tienphong.vn)

Nhiệt huyết, bản lĩnh, mưu trí và dũng cảm, Đại úy Nguyễn Trung Đức, 33 tuổi, Phó Trưởng phòng An ninh Kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ, đã cùng đồng đội lập nên nhiều chiến công trong công tác đấu tranh với các loại tội phạm.

Với những thành tích đạt được, Nguyễn Trung Đức là một trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020.

Phá nhiều chuyên án, vụ án lớn

Gần 10 năm khoác trên mình bộ quân phục của lực lượng Công an nhân dân, cũng là ngần ấy thời gian Đại úy Nguyễn Trung Đức gắn bó với lĩnh vực điều tra tội phạm về an ninh kinh tế, đặc biệt là điều tra tội phạm công nghệ cao.

Đại úy Nguyễn Trung Đức đã cùng đồng đội phá rất nhiều chuyên án, vụ án lớn, trong đó có cả những vụ án chưa từng có tiền lệ.

Chỉ tính trong năm 2020, Đại úy Nguyễn Trung Đức cùng đồng đội phát hiện và xác minh, xử lý 14 vụ việc liên quan đến trật tự quản lý kinh tế, làm rõ dấu hiệu sai phạm với tổng giá trị trên 27 tỷ đồng, đề nghị giảm trừ khi quyết toán các công trình trên 1,9 tỷ đồng, xử phạt vi phạm hành chính 45 triệu đồng...

Điển hình là vụ án “trốn thuế” xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Junma Phú Thọ, khu công nghiệp Thụy Vân, với tính chất phức tạp, liên quan đến doanh nghiệp nước ngoài.

Đại úy Nguyễn Trung Đức cùng tổ công tác đã phát hiện Công ty Junma Phú Thọ tổ chức thu mua ván bóc của rất nhiều hộ kinh doanh trên địa bàn trong và ngoài tỉnh.

Một số hộ kinh doanh khi bán hàng đã nhận tiền mặt hoặc tài khoản cá nhân và không xuất hóa đơn cho Công ty Junma Phú Thọ.

Để hợp thức nguồn gốc của số hàng hóa trên, Công ty Junma Phú Thọ đã sử dụng hóa đơn bất hợp pháp của một số doanh nghiệp đang có hợp đồng kinh tế với Công ty.

Sau đó, Công ty Junma lại sử dụng những hóa đơn đó để đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng, gây thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước.

Qua xác minh, Đại úy Nguyễn Trung Đức và đồng đội đã phát hiện Công ty Junma Phú Thọ lập khống hồ sơ chi phí mua gỗ nguyên liệu của 5 hộ dân thuộc xã Minh Tiến, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

Tổng chi phí khống năm 2018 là hơn 6,2 tỷ đồng, làm thất thu ngân sách Nhà nước số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp là 1,2 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra, anh và đồng đội xác định ngoài 5 hộ dân trên thì Công ty Junma Phú Thọ còn lập khống hồ sơ của 10 hộ dân tại xã Yên Kiện-Đoan Hùng và xã Ngọc Đồng, huyện Yên Lập, với tổng chi phí khống năm 2018 là 12,6 tỷ đồng, làm thất thu cho Ngân sách Nhà nước số tiền thuế trên 2,5 tỷ đồng.

Thành công nối tiếp, cũng trong năm 2020, Đại úy Nguyễn Trung Đức cùng đội nghiệp vụ đã phá thành công vụ án làm giả nguồn gốc xuất xứ hàng hóa Việt Nam xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn VietNam Finewood, cụm công nghiệp Bạch Hạc, thành phố Việt Trì.

Xác định đây là vụ án có tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều địa phương trong cả nước, Đại úy Nguyễn Trung Đức đã đề xuất với lãnh đạo Phòng an ninh Kinh tế phối hợp với phòng 7, Cục An ninh kinh tế nắm tình hình, tổ chức xác minh hoạt động kinh doanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn VietNam Finewood.

Qua đó, lực lượng chức năng đã xác định được Công ty Finewood có dấu hiệu ký hợp đồng mua hàng hóa gỗ bóc, gỗ dán của 11 doanh nghiệp tại nhiều tỉnh, thành phố: Bắc Giang, Hà Nội, Phú Thọ, Hải Dương, Quảng Bình, để hợp thức hóa đơn chứng từ đầu vào có nguồn gốc Việt Nam.

Thực tế là nhập khẩu ván ép từ Trung Quốc, để xuất khẩu gỗ ván ép vào thị trường Mỹ, có dấu hiệu làm giả nguồn gốc xuất xứ hàng hóa Việt Nam.

Những doanh nghiệp này không chứng minh được nguồn gốc hàng hóa (không có hàng) chỉ thể hiện trên hóa đơn có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuế, tiếp tay để Công ty Finewood chiếm đoạt tiền hoàn thuế 3 lần với số tiền hơn 14 tỷ đồng.

Tiếp tục đấu tranh với một hình thức tội phạm mới, năm 2020, Đại úy Nguyễn Trung Đức cùng đồng đội triệt phá thành công vụ án gian lận thương mại, giả mạo xuất xứ hàng hóa xảy ra Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghiệp Lang Yue, khu 4, xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Đại úy Nguyễn Trung Đức đã trực tiếp chỉ đạo và tiến hành kiểm tra xe đầu kéo biển kiểm soát 15C-139.56, rơmoóc biển kiểm soát 15R-065.52 do Nguyễn Văn Quý, sinh ngày 27/01/1985, thường trú tại xã Tiền Tiến, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, điều khiển.

Quá trình kiểm tra, anh và đồng đội phát hiện bên trong có 44.868 túi giữ nhiệt, nhãn hiệu OZARK TRAIL outdoor equipment và GLORIA, tất cả các túi trên đều có tem ghi dòng chữ “made in Vietnam DESIGNED IN THE USA."

Lái xe không xuất trình được bất kỳ hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa nêu trên. Vụ việc sau đó được bàn giao cho Hải quan Phú Thọ xử lý theo thẩm quyền.



Đại úy Nguyễn Trung Đức cùng đồng đội thu thập chứng cứ trong vụ án Rikvip/Tipclup. (Nguồn: tienphong.vn) Đấu tranh với loại tội phạm công nghệ cao, năm 2017, Đại úy Nguyễn Trung Đức cũng tham gia điều tra vụ án sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, qua đó triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài Rikvip.

Nhiều công trình chậm quyết toán trên địa bàn tỉnh, với tổng số tiền thanh toán vượt khối lượng thực tế lên đến hàng tỷ đồng xảy ra tại các công trình trên địa bàn huyện Tân Sơn, Thanh Sơn, Lâm Thao cũng được Đại úy Nguyễn Trung Đức và đồng đội phát hiện, điều tra, làm rõ...

Vững niềm tin, bền ý chí

Xác định phòng, chống tội phạm về kinh tế, nhất là tội phạm về công nghệ cao là công việc rất khó, bởi tính chất phức tạp, xảy ra ở hầu hết các lĩnh vực, liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp, Đại úy Nguyễn Trung Đức luôn chủ động tham mưu cho các cấp lãnh đạo Công an tỉnh xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động điều tra, làm rõ thủ phạm, đưa ra truy tố trước pháp luật.

Anh cũng không ngừng tự học, tự rèn bằng cách nghiên cứu tài liệu pháp luật, nghiệp vụ, nghiên cứu lại hồ sơ các vụ án đã phá; đồng thời trao đổi với lãnh đạo, trinh sát có kinh nghiệm về quy luật hoạt động của đối tượng phạm tội, từ đó rút kinh nghiệm, áp dụng vào thực tiễn đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Anh còn tranh thủ thời gian bám sát địa bàn, nắm chắc hoạt động của các đối tượng nghi vấn để chủ động phòng ngừa và đấu tranh, triệt phá.

Với tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm, vận dụng sáng tạo các biện pháp nghiệp vụ của ngành, nên các vụ án do anh trực tiếp điều tra xác minh đều được đưa ra truy tố đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Đại úy Nguyễn Trung Đức chia sẻ có những vụ án chỉ điều tra, khám phá trong vài giờ đồng hồ nhưng cũng có những vụ án phải mất vài tháng, thậm chí cả năm, bất kể nắng hay mưa, ngày hay đêm, cứ có lệnh là lên đường.

Có những thời điểm nhiều án, anh em trong đội phải phân công nhau tỏa đi các hướng để truy tìm dấu vết, cả tháng không gặp nhau, không gặp gia đình.

10 năm công tác, Đại úy Nguyễn Trung Đức không nhớ mình đã trực tiếp tham gia phá bao nhiêu vụ án. Mỗi chuyên án được triệt phá thành công là biết bao khó khăn, gian khổ, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng.

Quá trình đấu tranh với tội phạm, anh phải chịu nhiều áp lực từ sự mua chuộc, hối lộ của kẻ xấu, thậm chí đe dọa đến sự an toàn của bản thân. Với anh, mọi khó khăn đều sẽ vượt qua, chỉ cần “Vững niềm tin, bền ý chí và thành công sẽ đến.”

Được như ngày hôm nay, Đại úy Nguyễn Trung Đức ảnh hưởng rất nhiều từ mẹ, người đã định hướng cho anh đi theo môn học mà anh yêu thích đó là công nghệ thông tin.

Ở các cấp học, Nguyễn Trung Đức luôn là học sinh giỏi và đoạt nhiều giải cao tại các kỳ thi quốc gia về tin học. Khi được tuyển thẳng vào đại học, Nguyễn Trung Đức lựa chọn vào Học viện An ninh chuyên ngành công nghệ thông tin để nối tiếp nghề của bố.

Tại đây, anh lại xuất sắc 4 năm liền tham gia đội tuyển tin học của Học viện dự các kỳ thi cấp quốc gia, quốc tế về công nghệ và đạt được nhiều thành tích cao.

Trong công tác, Đại úy Nguyễn Trung Đức luôn gương mẫu, tiên phong trong công tác, chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, nhất là lĩnh vực được giao.

Năm năm liền anh đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở; đặc biệt năm 2020 anh vinh dự đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì vì đã có thành tích trong đấu tranh với tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Lâm Đào An (TTXVN/Vietnam+)