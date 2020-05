Tuổi trẻ phải vừa "hồng" vừa "chuyên"

(GLO)- Ngày 18-5, Tỉnh Đoàn tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên, thanh niên”. 10 công dân trẻ tiêu biểu toàn tỉnh cũng được tuyên dương trong dịp này.

Hiến kế xây dựng tổ chức Đoàn

Thanh niên phải là lực lượng xung kích, sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần, chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước ngày càng phát triển. Để làm được điều đó, vấn đề quan trọng nhất là ý thức tự thân của mỗi đoàn viên, thanh niên (ĐVTN). Trao đổi vấn đề này tại buổi tọa đàm, anh Nguyễn Chí Hiếu-chuyên viên Phòng Tuyên truyền, Báo chí, Văn hóa, Văn nghệ (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) thẳng thắn nói về thực trạng vẫn còn một bộ phận ĐVTN sống thiếu lý tưởng, thiếu ý thức phấn đấu rèn luyện, thụ động, lười lao động, học tập, sa vào tệ nạn xã hội. Do đó, việc rèn luyện đạo đức cách mạng và phẩm chất chính trị của ĐVTN có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. “Các tổ chức Đoàn cần nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật, đánh giá những mặt đ­ược, ch­ưa được của công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Từ đó mạnh dạn đấu tranh trực diện đối với những biểu hiện nhạt phai lý tưởng, suy giảm niềm tin, nói và làm trái với chủ trương, đường lối của Đảng, tổ chức Đoàn. Có như vậy mới thực sự noi gương Bác trong việc tự phê bình và phê bình, giúp ĐVTN phân định rõ đúng-sai, ý thức về vai trò, trách nhiệm chính trị, tính nghiêm túc của tổ chức Đoàn”-anh Hiếu chia sẻ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên và Bí thư Tỉnh Đoàn Nguyễn Hoàng Phong trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 10 công dân trẻ tiêu biểu. Ảnh: P.L

Anh Nguyễn Hoàng Phong-Bí thư Tỉnh Đoàn: Những ý kiến đóng góp của các tổ chức Đoàn tại buổi tọa đàm sẽ được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tiếp thu, nghiên cứu và vận dụng phù hợp. Hy vọng những công dân trẻ tiêu biểu được tôn vinh đợt này sẽ không ngừng cống hiến, sáng tạo, nêu gương sáng để ĐVTN toàn tỉnh học tập, noi theo. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn cũng kêu gọi ĐVTN toàn tỉnh tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để trở thành những công dân có ích, đóng góp nhiều sáng kiến hay xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển. Khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn, trong tham luận “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các mô hình, giải pháp giúp đỡ thanh niên yếu thế, qua đó đoàn kết tập hợp thanh niên”, anh Vũ Việt Cường-Phó Bí thư Thị Đoàn An Khê đã đề cập đến thành công của Thị Đoàn An Khê trong việc thành lập các câu lạc bộ, đội, nhóm, hội quán thanh niên theo sở thích, năng khiếu… nhằm tạo sân chơi lành mạnh, là cầu nối hỗ trợ thanh niên yếu thế trên địa bàn. Thông qua hoạt động của Hội quán Thanh niên Tre Việt, 11 Câu lạc bộ “Thắp sáng niềm tin”… các tổ chức Đoàn cơ sở ở An Khê khá thuận lợi trong tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, giáo dục lý tưởng cách mạng cho ĐVTN.

Chị Nguyễn Lữ Thu Hồng-giáo viên Trường THCS Nghĩa Hưng (huyện Chư Pah) chia sẻ về việc học tập và làm theo lời Bác để trở thành người có ích. Ảnh: P.L

Tại buổi tọa đàm, những gương người tốt-việc tốt tiêu biểu của tỉnh như cô giáo Nguyễn Lữ Thu Hồng (Trường THCS Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah), em Lê Văn Phúc (lớp 12C7, Trường THPT chuyên Hùng Vương)-Trưởng nhóm Fly To Sky cũng đã chia sẻ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh từ chính những việc làm hàng ngày của bản thân để vươn lên sống đẹp, sống có ích.

Vinh danh công dân trẻ tiêu biểu

Dịp này, 10 công dân trẻ tiêu biểu được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có nhiều đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh năm 2019. Dù ở nhiều lĩnh vực công tác nhưng họ đều luôn gương mẫu, sáng tạo, không ngừng nêu cao tinh thần trách nhiệm và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Điển hình là tấm gương Đại úy Nguyễn Đình Nhân-Bí thư Đoàn cơ sở An ninh đối nội (Công an tỉnh). Là sĩ quan trẻ, Đại úy Nhân đã tích cực bám làng, bám cơ sở để tuyên truyền, kịp thời đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là các đối tượng FULRO. Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, anh còn thường xuyên tham gia các phong trào tình nguyện hướng về vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tự hào khi được bình chọn là công dân trẻ tiêu biểu năm 2019, Đại úy Nhân chia sẻ: “Là một sĩ quan Công an, tôi luôn nhắc mình phải nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa để bảo vệ sự bình yên của đất nước. Tôi tin tưởng rằng, thế hệ trẻ hôm nay với tinh thần xung kích, bản lĩnh và tri thức sẽ cùng nhau xây dựng đất nước phát triển vượt bậc trên mọi lĩnh vực”.

Anh Nguyễn Hoàng Phong-Bí thư Tỉnh Đoàn tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các công dân trẻ tiêu biểu. Ảnh: P.L

Đầu năm 2020, em Lê Văn Phúc là một trong 10 cá nhân tiêu biểu được Trung ương Đoàn tặng Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia. Đó là sự ghi nhận xứng đáng khi Phúc và các thành viên trong nhóm đã thực hiện nhiều dự án ý nghĩa như: Dạy học miễn phí cho học sinh nghèo mồ côi, khuyết tật; Cùng em tới trường; Lớp học tương lai; Đổi sách lấy cây… Qua các hoạt động, nhóm đã tặng hơn 2.000 phần quà, 50 suất học bổng, dạy 50 em tiếp cận kỹ năng sống, phòng-chống xâm hại. Bên cạnh đó, Phúc còn là học sinh tiêu biểu của tỉnh khi giành giải ba môn Địa lý tại kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia 2 năm học liên tiếp (2018-2019 và 2019-2020). “Được tuyên dương là một trong 10 công dân trẻ tiêu biểu toàn tỉnh, em thấy rất vinh dự và tự hào. Đây là động lực để em phấn đấu hơn nữa trong chặng đường sắp tới và có thêm nhiều chương trình tình nguyện ý nghĩa, truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ”-Phúc chia sẻ.

Trong danh sách 10 công dân trẻ tiêu biểu còn có anh Hoàng Việt Trung-Bí thư Đoàn trường THPT Pleime (huyện Chư Prông); anh Đỗ Văn Minh-Phó Bí thư Đoàn trường THPT Nguyễn Thái Học (huyện Chư Pưh); anh Nguyễn Đình Trí-Phó Bí thư Đoàn xã Al Bá, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp và Môi trường Việt Trí (huyện Chư Sê); anh Trần Văn Công-Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã FAOS; anh Trần Đăng Nam-Trợ lý Quân khí (Phòng Kỹ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh); cầu thủ Nguyễn Văn Toàn và Nguyễn Tuấn Anh-Câu lạc bộ Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai; anh Trần Vũ-Chủ nhiệm Câu lạc bộ Máu nóng Gia Lai.