Gia Lai: Tọa đàm về học tập và làm theo gương Bác

(GLO)- Sáng 18-5, Tỉnh Đoàn Gia Lai đã tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề "Nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên, thanh niên". Dự buổi tọa đàm có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên; đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh; Bí thư, Phó Bí thư các Huyện, Thị, Thành Đoàn và tổ chức Đoàn trực thuộc.





Tại buổi tọa đàm, các đại biểu nghe một số tham luận như: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; Hiệu quả từ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua hội thi kể chuyện về Bác; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các mô hình, giải pháp giúp đỡ thanh niên yếu thế, qua đó, đoàn kết tập hợp thanh niên; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa thông qua việc thành lập các câu lạc bộ cồng chiêng thanh thiếu nhi. Bên cạnh đó, những tấm gương người tốt-việc tốt như chị Nguyễn Lữ Thu Hồng-giáo viên Trường THCS Nghĩa Hưng (huyện Chư Pah); em Lê Văn Phúc (lớp 12C7, Trường THPT chuyên Hùng Vương)... cũng đã chia sẻ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh của bản thân để vươn lên trong cuộc sống.



Dịp này, 10 gương công dân trẻ tiêu biểu năm 2019 đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen gồm: anh Hoàng Việt Trung-Bí thư Đoàn trường THPT Pleime (huyện Chư Prông); anh Đỗ Văn Minh-Phó Bí thư Đoàn trường THPT Nguyễn Thái Học (huyện Chư Pưh); anh Nguyễn Đình Trí-Phó Bí thư Đoàn xã Al Bá, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp và Môi trường Việt Trí (huyện Chư Sê); anh Trần Văn Công-Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã FAOS; anh Trần Đăng Nam-Trợ lý Quân khí Ban Quân khí (Phòng Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh); Đại úy Nguyễn Đình Nhân-Bí thư Đoàn cơ sở An ninh đối nội (Công an tỉnh); cầu thủ Nguyễn Văn Toàn và Nguyễn Tuấn Anh (Câu lạc bộ Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai); em Lê Văn Phúc (lớp 12C7, Trường THPT chuyên Hùng Vương)-Trưởng nhóm Fly To Sky; anh Trần Vũ-Chủ nhiệm Câu lạc bộ Máu nóng Gia Lai.



