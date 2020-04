Nhóm bạn trẻ và dự án giúp cô giáo mầm non

Nhiều giáo viên mầm non hiện nay rơi vào hoàn cảnh khó khăn, có cô nhận giao hàng kiếm thêm 10.000 đồng/cuốc xe, có người thì con nhập viện mà gia đình không xoay được tiền, có người chọn bán hàng online, bán trái cây để mưu sinh.

Du học sinh Tạ Quyền Linh nhận làm gia sư online trong mùa dịch. Số tiền gia sư sẽ được người học chuyển vào tài khoản của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để đóng góp phòng chống COVID-19 - Ảnh: NVCC

Đồng cảm với khó khăn của họ, nhóm bạn trẻ lên ý tưởng gây quỹ cho giáo viên mầm non khó khăn với mức hỗ trợ 8,4 triệu đồng/người.

Biết bao nhiêu khó khăn bủa vây, liệu rằng sau khi hết dịch bệnh, các cô có ở lại với nghề? Chúng tôi thật sự mong muốn tạo ra một điểm tựa nhỏ nhoi giúp các cô giáo mầm non vượt qua khó khăn trong mùa dịch. Chị NGUYỄN ĐỨC THÙY ANH

Nối tiếp vòng tròn sẻ chia

Mới đây, trên Facebook nhiều bạn trẻ quan tâm đến lĩnh vực giáo dục rầm rộ chia sẻ về dự án giúp đỡ giáo viên mầm non có tên HAT (Help a teacher) do nhóm bạn trẻ: Văn Đinh Hồng Vũ (gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2018, sáng lập - CEO Elsa), Nguyễn Thúy Uyên Phương (sáng lập, điều hành Tomato Education, giám đốc quốc gia tại Việt Nam của phong trào trẻ em Design for Change) cùng Nguyễn Đức Thùy Anh (đồng sáng lập, giám đốc Quỹ học bổng VietSeeds) lên ý tưởng.

"Tinh thần của dự án là đáp đền tiếp nối, các cô giáo sẽ nhận được hỗ trợ 8,4 triệu đồng/người (tương đương hai tháng lương tối thiểu vùng). Số tiền này không lớn nhưng sẽ tiếp sức cho các cô trong giai đoạn khó khăn này.

Sau khi nhận hỗ trợ, các cô sẽ tiếp nối vòng tròn sẻ chia bằng cách dạy online 3 buổi/tuần cho con em của các gia đình ở tuyến đầu chống dịch. Các cô có thể đọc truyện online, dạy bé hát, đọc thơ, làm thủ công, tô màu" - chị Thùy Anh chia sẻ về ý tưởng dự án.

Chỉ trong vòng 10 ngày chốt ý tưởng và kêu gọi sự trợ giúp, nhiều cánh tay nối dài đã liên hệ với nhóm bạn trẻ để giúp đỡ vận hành dự án. Hiện tại có gần 20 bạn trẻ cùng tham gia tìm kiếm đối tác, thiết kế logo, xây dựng website, lập fanpage chia sẻ trên Facebook.

"Có thể vẫn còn nhiều thiếu sót, website chưa đẹp, lời kêu gọi chưa chỉn chu nhưng chúng tôi đang làm việc với tinh thần "vừa làm vừa hoàn thiện", vì việc hỗ trợ lúc này là cần gấp, chạy sớm ngày nào hay ngày ấy" - Thùy Anh bộc bạch.

Mục tiêu nhóm đặt ra là giúp đỡ được ít nhất 150 giáo viên mầm non có hoàn cảnh khó khăn với yêu cầu: làm việc từ một năm trở lên trong lĩnh vực giáo dục, có thu nhập ít hơn 5 triệu đồng/tháng trong mùa dịch, ưu tiên cho giáo viên có người phụ thuộc cần chăm sóc, có bệnh tật cần chữa trị, có người thân xung phong vào tuyến đầu chống dịch. Đặc biệt, các thầy cô nhận hỗ trợ phải cam kết tiếp tục giảng dạy sau mùa dịch COVID-19.

Điểm tựa trong mùa dịch

Sau hai ngày công bố link đăng ký, hiện đã có hơn 200 hồ sơ của giáo viên mầm non gửi về xin hỗ trợ. Chị Thùy Anh chia sẻ có hồ sơ kể về câu chuyện giáo viên chọn bán hàng online, bán trái cây mưu sinh trong mùa dịch, có người ôm bụng bầu đi giao hàng kiếm thêm 10.000 đồng/cuốc xe, có cô phải trực chiến cùng con ở bệnh viện mà không biết xoay xở tiền ở đâu.

Nhóm cho biết tính đến thời điểm hiện tại, dự án đã quyên góp được hơn 500 triệu đồng. Với số tiền hiện tại chỉ mới đủ cho 60 suất hỗ trợ, nhóm cho biết đang tiếp tục kêu gọi mọi người cùng chung tay để đồng hành với giáo viên mầm non trong dịch COVID-19.

Du học sinh nhận làm gia sư online, gây Quỹ phòng dịch COVID-19 Là du học sinh ở Pháp, Đinh Thị Quy (25 tuổi) cùng Tạ Quyền Linh (22 tuổi) cùng chia sẻ trên Facebook về ý tưởng làm gia sư online trong mùa dịch hoặc giúp các bạn có nhu cầu viết CV bằng tiếng Pháp, tiếng Anh. "Ở Pháp, chúng tôi vẫn luôn theo dõi tin tức dịch bệnh ở quê nhà. Tình cờ gặp một số du học sinh Việt ở Pháp, chúng tôi kết nối lại với nhau với ý tưởng là giúp các bạn có nhu cầu học online, làm CV. Chi phí gia sư sẽ được người học chuyển trực tiếp vào số tài khoản gây Quỹ phòng chống dịch COVID-19 của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam" - Quy chia sẻ. Quy cho biết mỗi giờ học online trả phí từ 50.000 - 70.000 đồng. "Mỗi ngày có 2-3 người kết nối với chúng tôi, chúng tôi muốn đóng góp gì đó cho quê nhà" - Quy bộc bạch.