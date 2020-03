Châu Bùi, từ cô gái cách ly tới đại sứ 'sống xanh' khiến người trẻ ngưỡng mộ

Vừa hết hạn cách ly, người mẫu Châu Bùi, người được nhiều bạn trẻ hâm mộ đã có nhiều hoạt động tích cực. Cô vừa trở thành đại sứ No, thanks kêu gọi mọi người sống xanh hơn, không dùng đồ nhựa một lần.

Châu Bùi được nhiều người trẻ ngưỡng mộ, đặc biệt sau việc cô tự nguyện đi cách ly tập trung tránh Covid-19. Ảnh NVCC

Châu Bùi, cô gái dễ thương ở khu cách ly

Châu Bùi, bạn trẻ 23 tuổi, người mẫu, nghệ sĩ lĩnh vực thời trang có lượng người hâm mộ đông đảo. Đặc biệt, trong dịch Covid-19, chứng kiến tinh thần trách nhiệm cao của Châu Bùi với cộng đồng khi tự nguyện vào khu cách ly sau khi trở về từ châu Âu, trong khu cách ly cùng bạn trẻ nhảy Ghen cô Vy để cổ vũ phòng chống dịch, ngày càng nhiều bạn trẻ ngưỡng mộ Châu Bùi hơn.

Vừa qua, khi hết hạn cách ly, Châu Bùi đã trở lại khu cách ly là bệnh viện dã chiến Củ Chi, TP.HCM tặng mọi người 140 chiếc quạt, 1.000 chai nước rửa tay. 14 ngày cách ly đã cho Châu Bùi những bài học đáng quý. Trong đó, cô nhấn mạnh vai trò quan trọng của sức khỏe.

Châu Bùi quay trở lại khu cách ly tặng mọi người 140 quạt máy và 1.000 chai nước rửa tay. Ảnh: NVCC

“14 ngày cách ly với tôi là những kỷ niệm ngọt ngào đáng nhớ, tôi ăn ngủ, tập thể thao, làm việc online, ngồi thiền, đọc sách. Tôi sẽ yêu món cá chiên sau 14 ngày cách ly, bởi ở đây hầu như ngày nào cũng ăn cá chiên rất ngon. Trước khi rời khu cách ly về, tôi nhận được thư của chị cùng phòng, rồi một em ở nơi này mang cho tôi ly cà phê", Châu Bùi xúc động kể lại.

Cô gái lạc quan, mạnh mẽ và luôn suy nghĩ tích cực Châu Bùi cũng chia sẻ với bạn trẻ, cách ly là có trách nhiệm với chính mình, gia đình và cộng đồng. Sau chuyến cách ly này, cô thấy mình lăn xả hơn, tinh thần thích nghi tốt hơn. "Tôi nhận ra nhiều bài học, quan trọng nhất là suy nghĩ tích cực... Không có gì là không thể, chỉ là bạn có dám thay đổi để thích nghi. Sức khỏe là thứ không bao giờ có thể đánh đổi!... Ý thức hoàn toàn có thể chiến thắng bản năng. Chúng ta hoàn toàn có thể hạnh phúc từ những điều nhỏ nhặt…”, Châu Bùi bộc bạch. Châu Bùi tặng bệnh viện dã chiến nơi cô từng cách ly 140 chiếc quạt điện. Ảnh NVCC

Đại sứ của chiến dịch No, thanks!

Chiến dịch No, thanks do Châu Bùi làm đại sứ, mang thông điệp bảo vệ môi trường đến gần hơn với giới trẻ thông qua âm nhạc và thời trang, nhằm thay đổi thói quen tiêu dùng, hướng đến hành tinh không rác thải nhựa.

Trong bộ ảnh mới nhất của chiến dịch, Châu Bùi mang chiếc áo khoác thêu thông điệp “No, thanks” trong các hoạt động ngày thường. Không chỉ đơn thuần là chiếc áo khoác mà nó còn có thể biến hóa nhanh thành chiếc túi tiện dụng, giúp bạn từ chối các loại túi ni lông khi cần cũng như mang theo các vật dụng sống xanh cần thiết ra ngoài. Đặc biệt, chiếc túi và áo khoác hai trong một này được thiết kế và sản xuất từ những mảnh vải thừa trong công nghiệp sản xuất thời trang.

Chiếc túi và áo khoác hai trong một này được thiết kế và sản xuất từ những mảnh vải thừa trong công nghiệp sản xuất thời trang. Ảnh Ngô Thảo

Châu Bùi trao đổi, với chiến dịch này, cô mong muốn trở thành một phần giúp môi trường trở nên sạch đẹp. Dùng âm nhạc, thời trang truyền thông điệp, Châu Bùi nói điều này sẽ gần gũi hơn với giới trẻ, giúp mọi người bắt tay vào thay đổi thói quen dễ hơn.

Chiến dịch No, thanks được phát động ngày 29.3.2020 hưởng ứng phong trào “Giờ Trái Đất”trong khuôn khổ phong trào môi trường iChange Plastics (Tôi thay đổi) được tài trợ bởi WildAid, do CHANGE và Square Group (SQC) đồng thực hiện.

Không chỉ Châu Bùi tham gia, các nghệ sĩ như Bùi Công Nam, Kimmese, Helly Tống, Quang Đại, Trang Hý, Quỳnh Anh Shyn và huấn luyện viên gym (PT) nổi tiếng Linn Nguyễn đã đồng loạt đăng những bài viết chia sẻ quan điểm và kêu gọi cộng đồng cùng sống xanh. Các nghệ sĩ cùng xuất hiện trong sản phẩm âm nhạc ra mắt vào ngày 4.4 tới.

Chiếc túi có thể trở thành áo khoác . Ảnh Ngô Thảo

Thông điệp của chiến dịch là “Say No, Thanks to single-use plastics” (Hãy nói không với nhựa sử dụng một lần). Chị Ngô Thị Thanh Thảo, quản lý truyền thông CHANGE chia sẻ: "Không phải trở nên vĩ đại bạn mới có thể làm những việc có ích cho cuộc đời này. Tôi hy vọng mỗi người trẻ hiểu rằng, nếu mỗi bạn đều nói không với các sản phẩm nhựa dùng một lần, hàng triệu người cùng hành động như vậy, tích tiểu thành đại, sức mạnh đó được tăng lên gấp ngàn lần, sự thay đổi sẽ diễn ra. Môi trường sống của chúng ta sẽ tốt dần lên từng ngày".

Theo Thúy Hằng (Thanh Niên)