Trung tá công an lao xuống hồ cứu sống cháu bé 3 tuổi bị đuối nước

Trong lúc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19, Phó trưởng Công an huyện Văn Bàn (Lào Cai) đã kịp thời cứu sống cháu bé 3 tuổi bị đuối nước.





Thầy giáo lao mình xuống hồ cứu sống một trẻ em đuối nước

Nữ tiếp viên hi sinh tính mạng để cứu sống 359 hành khách

Trung tá Trương Thụy Hải đã cứu sống cháu bé khi đang làm nhiệm vụ. Ảnh: Công an Lào Cai







Trước đó, vào ngày 29.3, thực hiện chỉ đạo của Ban phòng chống COVID-19 huyện Văn Bàn (Lào Cai) và Ban chỉ đạo Công an huyện, Trung tá Trương Thụy Hải - Phó trưởng Công an huyện Văn Bàn tiến hành kiểm tra công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn.



Khi đang di chuyển từ đoạn đường Trần Phú đến khu vực Hồ công viên thị trấn, Trung tá Trương Thụy Hải phát hiện 5 cháu nhỏ đang tri hô, kêu cứu phía bờ hồ. Ngay lập tức, Trung tá Hải nhanh chóng chạy đến và phát hiện 1 cháu nhỏ khoảng 3 tuổi đang bị đuối nước cách bờ hồ khoảng 7m.



Trung tá Hải lập tức lao xuống hồ, bơi ra cứu cháu nhỏ đưa lên bờ. Trước tình thế nguy cấp khi cháu bé lúc này đã bất tỉnh, mặt mũi tím tái, không còn hơi thở, Trung tá Hải bình tĩnh nhanh chóng thực hiện các bước sơ cứu tại chỗ cho cháu bé. Đồng thời Phó trưởng Công an huyện Văn Bàn tri hô mọi người xung quanh giúp đỡ.



Sau 10 phút sơ cứu, nạn nhân đã tỉnh lại và được đưa vào bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn cấp cứu.



Qua xác minh, cháu bé tên P.M.P. (SN 2017, trú tại thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn, Lào Cai). Trong lúc đang chơi với các anh chị trong xóm thì bị trượt chân ngã xuống hồ.



Sau 2 ngày điều trị, cháu P. đã được xuất viện. Ngày 31.3, đoàn công tác Công an huyện Văn Bàn đã đến thăm gia đình và cháu bé trong vụ việc.



http://https://laodong.vn/xa-hoi/trung-ta-cong-an-lao-xuong-ho-cuu-song-chau-be-3-tuoi-bi-duoi-nuoc-794981.ldo

Theo Phạm Đông (LĐO)