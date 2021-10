Ia Grai: Thu ngân sách ước đạt 86 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch

(GLO)- Ngày 7-10, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị lần thứ 7, khóa XVIII (mở rộng) nhằm đánh giá công tác 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021.

Một góc trung tâm huyện Ia Grai. Ảnh: Thanh Nhật

Thời gian qua, trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, cấp ủy, chính quyền huyện Ia Grai đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng-chống dịch hiệu quả, vừa bảo đảm phát triển kinh tế-xã hội. Theo đó, tổng thu ngân sách của huyện ước hơn 86 tỷ đồng, đạt 103% so với kế hoạch. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt 6.464,5 tỷ đồng (tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2020). Tổng diện tích gieo trồng hơn 49.063 ha, đạt 100,44% kế hoạch; tái canh 480 ha cà phê, đạt 106,6% kế hoạch. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn ước đạt 1.994 tỷ đồng. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp xây dựng ước đạt 2.734 tỷ đồng (tăng gần 10% so với cùng kỳ năm ngoái). Huyện đã triển khai 16 công trình đầu tư xây dựng cơ bản, giải ngân ước đạt gần 70% kế hoạch; thành lập mới 8 doanh nghiệp, cấp mới 136 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với tổng số vốn gần 34 tỷ đồng…

3 tháng cuối năm, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021. Trong đó, chú trọng chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết phục vụ cho sản xuất vụ Đông xuân 2021-2022; thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; làm tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, ngăn chặn triệt để tình trạng phá rừng làm rẫy; tiếp tục kêu gọi, thu hút đầu tư xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng; tổ chức tốt công tác dạy và học, duy trì sĩ số học sinh, đảm bảo an toàn phòng-chống dịch.

Đặc biệt, huyện Ia Grai tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công dân từ vùng dịch về địa phương và triển khai hiệu quả các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19.