Pleiku quyết liệt thu ngân sách

(GLO)- Dù chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 nhưng thu cân đối ngân sách nhà nước của TP. Pleiku trong 9 tháng qua vẫn đạt được mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2020. Đáng chú ý, tổng thu thuế công thương nghiệp đạt tới 93,8% dự toán, cao hơn mức thu bình quân chung toàn tỉnh.





Cán bộ Chi cục Thuế TP. Pleiku vừa tích cực triển khai các chính sách hỗ trợ người nộp thuế, vừa đôn đốc kịp thời vào ngân sách các khoản thu phát sinh. Ảnh: Sơn Ca

Năm 2021, dự toán thu ngân sách của TP. Pleiku được giao thực hiện hơn 1.600 tỷ đồng, chiếm 1/3 tổng thu ngân sách toàn tỉnh. Đây là thách thức rất lớn đối với thành phố khi bước vào chu kỳ ngân sách mới. 9 tháng năm 2021, thu ngân sách của TP. Pleiku ước đạt 1.283 tỷ đồng, đạt hơn 80% dự toán tỉnh giao, đạt 75,9% dự toán HĐND thành phố giao và bằng 165,2% so với cùng kỳ năm 2020. Mặc dù gặp không ít trở ngại bởi dịch Covid-19, cộng thêm một số yếu tố tác động lên nguồn thu, song số thu ngân sách của thành phố vẫn có sự tăng trưởng nhất định (tăng 506,5 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước). Trong cơ cấu nguồn thu, thu cân đối từ nền kinh tế đạt tới 451,3 tỷ đồng, khu vực thuế công thương nghiệp đạt tới 93,8% dự toán.



Ông Võ Đình Tồn-Đội trưởng Đội Tuyên truyền hỗ trợ-Trước bạ-Thu khác (Chi cục Thuế TP. Pleiku) cho rằng: “Trong bối cảnh dịch bệnh ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực, ngành nghề, các đội thuế vừa tập trung thực hiện các chính sách hỗ trợ người nộp thuế, vừa tranh thủ đôn đốc các khoản thu phát sinh, thu nợ, hạn chế không để phát sinh nợ thuế mới. Nhờ thực hiện đồng bộ và kịp thời các giải pháp, khoản thu thuế công thương nghiệp đạt dự toán và tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Một số khoản thu chính như: thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân đều tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2020”.



Áp lực rất lớn đối với công tác thu ngân sách nhà nước của TP. Pleiku là các khoản thu từ đất chiếm hơn 1/2 tổng thu ngân sách. Theo đó, dự toán giao tiền sử dụng đất thực hiện tới 1.001,8 tỷ đồng, bao gồm thu từ hồ sơ lẻ 260 tỷ đồng, thu từ dự án 741,8 tỷ đồng. Chi cục Thuế TP. Pleiku phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phát triển quỹ đất, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố để tập trung kịp thời các khoản thu, lũy kế 9 tháng đầu năm thực hiện được 832,7 tỷ đồng, đạt 83,1% dự toán tỉnh giao, bằng 227,3% so với cùng kỳ năm ngoái (tăng tuyệt đối 466,5 tỷ đồng).

Cán bộ Chi cục Thuế TP. Pleiku nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ trong thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Sơn Ca

Ông Trần Văn Thành-Chi cục trưởng Chi cục Thuế TP. Pleiku-nhận định: “Trong 3 tháng cuối năm 2021, nhiệm vụ thu ngân sách theo dự toán tỉnh giao là 407,9 tỷ đồng. Chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai các chính sách về tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ người nộp thuế do ảnh hưởng bởi Covid-19. Đồng thời, triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm khai thác nguồn thu, chống thất thu, xử lý nợ thuế”.



Hiện nay, trên địa bàn TP. Pleiku có 3 dự án của tỉnh đã giao dự toán thu năm 2021 gồm: Dự án Khu tổ hợp trung tâm thương mại dịch vụ và nhà ở; Dự án Trung tâm Trưng bày, bảo hành, bảo trì ô tô; Dự án 29 Nguyễn Văn Cừ. Các dự án này đã được tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư và các sở, ngành đang tiến hành xác định giá đất. Ngay sau khi tỉnh phê duyệt giá khởi điểm, thành phố sẽ triển khai các bước đấu giá, tập trung kịp thời nguồn thu tiền sử dụng đất các dự án vào ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, thành phố đã chủ động xây dựng, dự kiến nguồn thu cho ngân sách từ các dự án khác của địa phương đang triển khai. Theo đó, ngày 2-10, thành phố đã tổ chức đấu giá 27 lô đất Dự án suối Hội Phú giai đoạn 2; trong tháng 11 sẽ tổ chức giao đất, đấu giá có thu tiền sử dụng đất một số dự án khác. Thời gian tới, thành phố tiếp tục phối hợp với các sở, ngành chức năng tập trung tháo gỡ các vướng mắc, quyết tâm phấn đấu thu đạt và vượt dự toán ngay trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ.



SƠN CA