Nghiên cứu mới: Nếu bạn muốn sống trăm tuổi, hãy đi bộ!

Có một nghiên cứu mới đã được thực hiện ở Hàn Quốc chỉ ra rằng đi bộ 1 giờ mỗi tuần - tức chỉ khoảng 9 phút mỗi ngày - được chứng minh là giúp tăng tuổi thọ ở những người từ 85 tuổi trở lên.





Khi nói đến các hướng dẫn về sức khỏe và thể chất chung cho người lớn, các chuyên gia khuyên bạn mỗi tuần nên dành 2,5 giờ hoạt động thể chất ở cường độ vừa phải hoặc 1 giờ 15 phút tập thể dục mạnh mẽ (cùng với hai hoặc nhiều ngày tập thể dục tăng cường cơ bắp).



Nghiên cứu mới này chỉ ra rằng đi bộ có thể kéo dài tuổi thọ.





Nếu bạn muốn trở thành người sống lâu trăm tuổi và kéo dài tuổi thọ của mình, bạn nên mang giày vào và đi bộ. Ảnh: Shutterstock



Tác giả của nghiên cứu, tiến sĩ Moo-Nyun Jin thuộc Bệnh viện Sanggye Paik, Đại học Inje (Hàn Quốc), giải thích: “Người lớn ít có khả năng đáp ứng các khuyến nghị về hoạt động khi họ già đi. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng đi bộ ít nhất 1 giờ mỗi tuần có lợi cho những người từ 85 tuổi trở lên. Nói một cách đơn giản, hãy đi bộ 10 phút mỗi ngày", theo Eat This, Not That!



Các nhà nghiên cứu đã quan sát dữ liệu của hơn 7.000 người lớn trên 85 tuổi (trung bình là 87 và 2/3 nữ), để tìm hiểu cách đi bộ có thể kéo dài tuổi thọ.



Hồ sơ bao gồm thông tin người tham gia từ Chương trình Kiểm tra Sức khỏe Quốc gia Hàn Quốc trong thời gian 5 năm.



Những người tham gia đã trả lời các câu hỏi liên quan đến hoạt động thể chất mà họ thực hiện trong thời gian rảnh rỗi.



Cuộc khảo sát đã đặt câu hỏi về thời gian mỗi cá nhân dành để đạt được những bước đi với tốc độ nhàn nhã, thời gian dành cho việc thực hiện các hoạt động cường độ cao vừa phải như đi bộ nhanh hoặc đi xe đạp và mức độ của các bài tập mạnh như chạy.



Nhóm được chia thành 5 phần dựa trên thời gian các cá nhân đi bộ nhàn nhã mỗi tuần.



Hơn một nửa (57,5%) số người không đi bộ nhàn nhã.



Đi bộ có liên quan đến khả năng tử vong thấp hơn ở người lớn tuổi. Ảnh: Shutterstock



Sự đột phá như sau: 8,5% đi bộ dưới 60 phút, 12% đã đi bộ trong 1 đến 2 giờ, 8,7% đã sải bước trong 2 đến 3 giờ và 13,3% đã đi bộ hơn 3 giờ mỗi tuần.



Khoảng 14,7% (một trong số bảy) người tham gia thực hiện tập thể dục cường độ trung bình, 10,9% thực hiện hoạt động thể chất mạnh mẽ và 7,6% thực hiện các khuyến nghị chung cho hoạt động thể chất ở cường độ trung bình/mạnh.



Có đến 33% nhóm (999 người tham gia) đi bộ với tốc độ nhàn nhã mỗi tuần cũng thực hiện bài tập ở cường độ vừa phải/mạnh.



Nghiên cứu bao gồm các mối quan hệ giữa đi bộ và cái chết. Những người tham gia đi bộ ít nhất 1 giờ mỗi tuần có nguy cơ tử vong giảm từ 39% đến 40%, theo Eat This, Not That!



Vì vậy, nếu bạn muốn trở thành người sống lâu trăm tuổi và kéo dài tuổi thọ của mình, bạn nên mang giày vào và đi bộ.



Tiến sĩ Jin cho biết: "Đi bộ có liên quan đến khả năng tử vong thấp hơn ở người lớn tuổi, bất kể họ có thực hiện bất kỳ hoạt động thể chất nào từ cường độ trung bình đến mạnh hay không.



Xác định lượng bài tập tối thiểu có thể có lợi cho người già, nhất là một mục tiêu quan trọng vì mức độ hoạt động được khuyến nghị có thể khó đạt được.



Nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng đi bộ dù chỉ 1 giờ mỗi tuần cũng có lợi cho những người từ 85 tuổi trở lên so với việc hoàn toàn không hoạt động. Thông điệp là tiếp tục bước đi trong suốt cuộc đời".



Nếu bạn muốn trở thành một người sống thọ trăm tuổi, thật an toàn mà nói, tập thể dục là chìa khóa - khoa học đã nói như vậy. Bạn cũng có thể ghi chép về thói quen ăn uống lành mạnh của những người sống thọ nhất trên thế giới sống trong "Vùng Xanh" (Blue Zones).



Nguyên tắc thực phẩm Blue Zones bao gồm đảm bảo 95% thực phẩm của bạn là thực vật, tránh xa thịt (chỉ ăn tối đa 2 lần một tuần), tiêu thụ tối đa 3 ounce (85 gram) cá mỗi ngày, ăn tối thiểu 1/2 chén đậu nấu chín mỗi ngày và cắt bỏ sữa khỏi chế độ ăn uống của bạn, theo Eat This, Not That!

Theo Khuê Nguyễn (TNO)