Một cách để biết bạn có bị tiền tiểu đường hay không

Tiền tiểu đường có nghĩa là lượng đường trong máu của bạn cao hơn bình thường, nhưng chưa đủ cao để chính thức là bệnh tiểu đường loại 2.

Đo đường huyết. Ảnh: Shutterstock

Tiền tiểu đường là một dấu hiệu quan trọng cho thấy bạn đang trên con đường “dễ dàng” dẫn đến bệnh tiểu đường loại 2, một tình trạng mạn tính ảnh hưởng đến cách cơ thể bạn chuyển hóa đường. Nếu không được điều trị, bệnh tiểu đường thường dẫn đến bệnh tim mạch, tổn thương thần kinh, bệnh thận, tổn thương mắt, bệnh Alzheimer…

Khoảng 88 triệu người Mỹ bị tiền tiểu đường - tức là hơn 1/3 người trưởng thành - và 84% trong số họ không biết điều này, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ.



Tập thể dục thường xuyên là một trong những cách làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. ẢNH MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Một cuộc khảo sát năm 2017 về các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính trên Tạp chí Nội khoa Tổng quát đã khám phá kiến thức của họ về tiền tiểu đường và tìm thấy một số sự thật đáng lo ngại: Chỉ 6% bác sĩ chăm sóc chính, y tá và trợ lý bác sĩ xác định đúng tất cả các yếu tố nguy cơ dẫn đến tiền tiểu đường sàng lọc và chỉ 17% xác định chính xác các thông số phòng thí nghiệm để chẩn đoán tiền tiểu đường từ hai xét nghiệm phổ biến nhất - glucose lúc đói và hemoglobin A1c, theo Eat This, Not That!

Những phát hiện đó sẽ thuyết phục bạn kiểm soát nhiều hơn đối với sức khỏe của mình. Bắt đầu từ đây với bài tự kiểm tra tầm soát tiền tiểu đường này (phỏng theo Chương trình Phòng chống Tiểu đường Quốc gia của CDC Mỹ).

Sau đó, hãy yêu cầu bác sĩ làm xét nghiệm đường huyết lúc đói hoặc hA1c trong lần khám tiếp theo.

Trả lời những câu hỏi này. Đối với mỗi câu trả lời "có", ghi lại số điểm được liệt kê. Câu trả lời "không" được 0 điểm.

1. Bạn là phụ nữ đã sinh con nặng hơn 9 pound (khoảng 4,5 kg) khi sinh? (Có: 1 / Không: 0)

2. Bạn có mẹ, bố, chị, em mắc bệnh tiểu đường không? (Có: 1 / Không: 0)

3. Bạn đã bao giờ được chẩn đoán mắc bệnh cao huyết áp chưa? (Có: 1 / Không: 0)

5. Sử dụng Máy tính BMI của Hiệp hội Tiểu đường Mỹ để tính chỉ số BMI của bạn. (Dưới 25: 0 / 25-29: 1 / 30-39: 2 / 40+: 3)

6. Bạn bao nhiêu tuổi? (Dưới 40: 0 / 40-49: 1 / 50-59: 2 / 60+: 3)

7. Bạn có hoạt động thể chất không? (Có: 0 / Không: 1)

8. Bạn là đàn ông hay phụ nữ? (Đàn ông: 1 / Phụ nữ: 0)

CDC Mỹ cho biết nếu bạn đạt tổng cộng 5 điểm hoặc cao hơn, bạn sẽ có nguy cơ mắc tiền tiểu đường cao. Như đã đề cập trước đó, hãy yêu cầu bác sĩ của bạn làm xét nghiệm đường huyết lúc đói hoặc hA1c trong lần khám tiếp theo, theo Eat This, Not That!

Càng sớm biết mình bị tiền tiểu đường, bạn càng sớm có hành động để đẩy lùi nó và ngăn ngừa bệnh tiểu đường loại 2. Với sự can thiệp đúng đắn - bao gồm ăn uống lành mạnh, thêm hoạt động thể chất và kiểm soát căng thẳng - bạn có thể tạo ra những thay đổi lối sống lâu dài để ngăn ngừa hoặc trì hoãn bệnh tiểu đường loại 2.

Bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi tự mình thử bất kỳ biện pháp can thiệp nào, theo Eat This, Not That!

Theo Khuê Nguyễn (TNO)