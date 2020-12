Người bệnh tiểu đường nên ăn các loại hạt này

Một số các loại hạt có thể cung cấp cho cơ thể chất dinh dưỡng cần thiết. Nhưng nếu bạn là một bệnh nhân tiểu đường thì việc ăn tất cả các loại hạt không phải là một ý tưởng tuyệt vời.



ẢNH: SHUTTERSTOCK

Tại sao bạn nên ăn các loại hạt đối với bệnh tiểu đường loại 2?

Thưởng thức một số ít các loại hạt là cách tốt nhất để cung cấp cho cơ thể bạn lượng protein lành mạnh, a xít béo omega-3 và chất xơ cần thiết. Hơn nữa, một số loại hạt chứa nhiều vitamin, khoáng chất, canxi và a xít béo không bão hòa rất tốt cho sức khỏe tổng thể.

Tuy nhiên, đối với những người bị bệnh tiểu đường loại 2, thực hiện một chế độ ăn uống cân bằng các chất dinh dưỡng là rất cần thiết, do đó không phải tất cả các loại hạt đều tốt cho sức khỏe.

Dưới đây là một số loại hạt được hỗ trợ bởi nghiên cứu có thể giúp kiểm soát insulin tự nhiên và giữ lượng đường trong máu được kiểm soát, theo Times of India.

1. Hạnh nhân (quả hạnh)

Từ việc tăng cường sức khỏe não bộ đến cải thiện sức khỏe tim mạch, ăn một nắm hạnh nhân ngâm mỗi sáng có thể cung cấp cho cơ thể bạn đủ lượng a xít béo omega-3, vitamin E, chất xơ và có thể giúp kiểm soát bệnh tiểu đường một cách tự nhiên.

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Metabolism vào tháng 4.2011, ăn hạnh nhân có thể giúp điều chỉnh mức độ glucose.

Ngoài ra, ăn hạnh nhân giàu chất chống ô xy hóa cũng có thể làm giảm stress ô xy hóa, dẫn đến bệnh tiểu đường và bệnh tim. Trên thực tế, sự hiện diện của magiê và a xít béo omega-3 giúp cải thiện sức khỏe tổng thể.

Cách tốt nhất để thu được lợi ích của hạnh nhân là ngâm chúng qua đêm trong nước và sau đó ăn chúng sau khi bóc lớp vỏ bên ngoài. Hạnh nhân khô hoặc khô rang muối có thể hơi thấp về mức độ dinh dưỡng.

2. Quả óc chó

Ngâm quả óc chó trong nước và ăn vào buổi sáng, điều này nghe có vẻ hơi lạ nhưng nếu bạn là bệnh nhân tiểu đường hoặc đang vật lộn với lượng triglyceride cao, điều này có thể có tác dụng tuyệt vời vì nó giúp cân bằng mức insulin trong quá trình nhịn ăn.

Quả óc chó rất giàu calo, nhưng chúng không dẫn đến tăng cân, khi tiêu thụ điều độ. Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Tiểu đường, Béo phì và Chuyển hóa, ăn quả óc chó có thể giúp bạn no lâu hơn và do đó giúp hạn chế sự thèm ăn.

SHUTTERSTOCK

Cung cấp nhiều chất béo và protein lành mạnh, hạt dẻ cười tốt cho việc kiểm soát mức insulin một cách tự nhiên bằng cách giữ cho bạn cảm thấy no trong một thời gian dài.

Theo một báo cáo được công bố bởi Tạp chí Nghiên cứu Bệnh tiểu đường, ăn hạt dẻ cười có thể giúp cải thiện lượng đường trong máu một cách tự nhiên. Tuy nhiên, nên tiêu thụ các loại hạt có chừng mực để gặt hái được nhiều lợi ích.

4. Đậu phộng

Đậu phộng có thể là dạng protein tốt nhất mà bạn có thể tiêu thụ, nếu bạn là người mắc bệnh tiểu đường.

Do đậu phộng giàu protein, chất xơ và khoáng chất, nên ăn nó thường xuyên có thể giúp giảm cân cũng như giúp bạn no lâu mà không làm tăng mức insulin. Tuy nhiên, sử dụng đậu phộng đã qua chế biến hoặc thêm muối không phải là một ý tưởng tuyệt vời do sự hiện diện của quá nhiều muối và chất phụ gia.

Cách tốt nhất để thưởng thức một nắm đậu phộng hằng ngày là luộc hoặc rang khô không dầu rồi ăn, theo Times of India.

