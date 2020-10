3 loại đồ uống giúp tự điều trị sỏi thận tại nhà

Để ngăn ngừa sỏi thận, bạn nên uống nhiều nước, cắt giảm lượng natri và cẩn thận với thực phẩm giàu oxalate, theo Insider.

Nếu bạn bị sỏi thận hoặc có nguy cơ bị sỏi thận, điều đầu tiên bác sĩ khuyên là uống nhiều nước. ẢNH MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Các bệnh như tiểu đường, huyết áp cao hoặc béo phì có thể làm tăng nguy cơ bị sỏi thận.

Cần ngăn ngừa sỏi thận, vì sỏi có thể gây tổn thương thận do gây tắc nghẽn và nhiễm trùng.

Các biện pháp điều trị sỏi thận tại nhà tốt nhất bao gồm nước uống, nước chanh và nước ép lựu, theo Insider.

Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những chất lỏng này có thể giúp phá vỡ các khoáng chất và muối kết tụ lại trong nước tiểu để tạo thành sỏi thận.

Thông thường, sỏi thận được điều trị bằng cách thay đổi chế độ ăn uống hoặc dùng thuốc.

Tuy nhiên, đối với sỏi thận nhẹ, có những biện pháp tại nhà có thể giúp ngăn ngừa và thậm chí điều trị sỏi thận, hiệu quả nhất là 3 loại đồ uống sau:

1. Uống nước

Nếu bạn bị sỏi thận hoặc có nguy cơ bị sỏi thận, điều đầu tiên bác sĩ khuyên là uống nhiều nước.

Sỏi thận hình thành khi một số khoáng chất và muối trong nước tiểu kết lại với nhau.

Uống nhiều nước giúp pha loãng và thải các chất này ra khỏi thận và đường tiết niệu, do đó các khoáng chất và muối không bị tích tụ và tạo thành sỏi.

Tiến sĩ Kiersten Craig, bác sĩ tiết niệu tại Weil Cornell Medicine (Mỹ), cho biết nếu bị sỏi thận, nên uống khoảng 3 lít nước mỗi ngày. Nếu vận động nhiều hoặc sống ở vùng khí hậu nóng, cần phải uống nước nhiều hơn.

2. Uống nước chanh, cam

Nước chanh rất tốt cho người bị sỏi thận SHUTTERSTOCK

Nước chanh có thể giúp ngăn ngừa sỏi thận, đặc biệt là sỏi canxi - loại sỏi thận phổ biến nhất - vì nó có chứa citrate.

Canxi và oxalat thường liên kết với nhau, tạo thành canxi oxalat. Khi điều này xảy ra trong đường tiết niệu, nó sẽ dẫn đến sỏi thận. Tiến sĩ Craig cho biết về cơ bản, citrate che phủ, ngăn cản, không để canxi và oxalat liên kết với nhau.

Một nghiên cứu nhỏ năm 2017, được công bố trên Tạp chí Tiết niệu, cho thấy uống 2 lít nước với 120ml nước chanh mỗi ngày làm giảm tỷ lệ hình thành sỏi thận đến 87% mỗi năm, theo Insider.

3. Thử nước ép lựu

Lựu có lợi trong việc điều trị sỏi thận nhờ đặc tính chống ô xy hóa.

Chất chống ô xy hóa giúp ngăn ngừa và giảm căng thẳng ô xy hóa, dẫn đến sự hình thành sỏi thận.

Căng thẳng ô xy hóa xảy ra khi có quá nhiều gốc tự do. Khi chất chống ô xy hóa tiếp xúc với các gốc tự do, chúng làm ổn định các gốc tự do này và làm giảm căng thẳng ô xy hóa.

Nước ép lựu có khả năng chống ô xy hóa gấp 2 - 3 lần trà xanh hoặc rượu vang đỏ, và một phân tích cho thấy những người có tiền sử bị sỏi thận cũng có mức chất chống ô xy hóa trong huyết thanh thấp hơn từ 8% đến 11%. Điều này cho thấy, chất chống ô xy hóa có thể ngăn cản sự hình thành sỏi thận, theo Insider.

Một nghiên cứu, được công bố trên tạp chí về sỏi thận Urolithiasis, cho bệnh nhân bị sỏi thận tái phát uống 1.000 mg chiết xuất quả lựu trong 90 ngày. Kết quả cho thấy, uống chiết xuất này làm giảm nồng độ canxi oxalat trong nước tiểu, đồng thời cũng giảm căng thẳng ô xy hóa.

Tuy nhiên, nước lựu có thể tương tác với một số loại thuốc, như thuốc làm loãng máu hoặc thuốc điều trị bệnh tim, vì vậy hãy hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

Nhiều trường hợp sỏi thận có thể tự điều trị một cách hiệu quả bằng các biện pháp khắc phục tại nhà và các thay đổi trong chế độ ăn uống.

Đi khám nếu gặp các triệu chứng sau:

Buồn nôn hoặc nôn mửa

Sốt

Có máu trong nước tiểu

Khó đi tiểu

Đây có thể là những dấu hiệu cho thấy đang bị tổn thương ở thận hoặc các biến chứng về sức khỏe, và có thể cần phải can thiệp y tế để điều trị hiệu quả, theo Insider.

Theo Thiên Lan (Thanh Niên)