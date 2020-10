Thấy 8 dấu hiệu này, phải đi khám ung thư ngay!

Một người, nếu gặp những triệu chứng này, nghĩa là có nguy cơ ung thư rất cao.



Mặc dù ung thư đáng sợ thật, nhưng điều quan trọng là nếu phát hiện sớm, vẫn có rất nhiều cơ hội sống sót và khả năng cao để ngăn chặn sự phát triển hoặc lây lan, theo Eat This, Not That!



Sau đây là một số dấu hiệu rõ ràng báo hiệu ung thư, có thể giúp mọi người chủ động phát hiện sớm căn bệnh này.



1. Nổi khối u và sưng hạch



Sưng hạch nếu kéo dài sau vài tuần và vẫn tiếp tục sưng hoặc phát triển thành cục, đó là dấu hiệu cho thấy có điều gì đó không ổn.



Theo tiến sĩ Adrian Bloor từ Trung tâm y tế The Christie Private Care (Anh), nếu phát hiện ra một khối u hoặc vết sưng mới xuất hiện nhưng không khỏi sau vài ngày, nên đi khám ngay.



Đó có thể là dấu hiệu ban đầu của ung thư máu. Sưng hạch cũng có thể không bị gì cả, nhưng cũng có thể là dấu hiệu của ung thư hạch, bệnh bạch cầu hoặc u tủy, theo Eat This, Not That!



2. Có máu trong phân



Theo tiến sĩ Mache Seibel, từ trường Y Harvard (Mỹ), máu trong phân có thể do rách trực tràng hoặc do bệnh trĩ hoặc do viêm loét đại tràng hoặc nhiều loại bệnh khác.



Trường Y Johns Hopkins (Mỹ) khuyến cáo, nếu máu đỏ tươi nhìn thấy rõ trong phân hoặc đi ngoài sẫm màu, cần đi khám ung thư đại tràng ngay.



3. Khàn giọng mãi không khỏi



Nếu giọng nói trở nên khàn khàn không thể giải thích được và kéo dài trong vài tuần thì đó có thể là dấu hiệu của ung thư thanh quản.



Theo tiến sĩ Dale Ekbom, từ phòng khám Mayo Clinic (Mỹ), nếu khàn tiếng kéo dài hơn 2 tuần, có rất nhiều nguyên nhân tiềm ẩn, theo Eat This, Not That!

Nếu được phát hiện sớm, ung thư dây thanh âm thường có thể được điều trị thành công.



Khàn giọng có thể đơn giản là do bệnh kéo dài hoặc dây thanh âm bị kích thích, nhưng tốt nhất nên đi kiểm tra nếu tình trạng này kéo dài.



4. Vàng da



Vàng da là tình trạng da và mắt bị vàng, có thể gây ngứa và kích ứng. Da chuyển sang màu vàng khi ống mật bị chặn bởi một khối u và sắc tố màu vàng bilirubin bị tích tụ trong hệ thống.



Theo một nghiên cứu do tiến sĩ Peter Saul, từ Bệnh viện Intensive Care at Newcastle Private Hospital (Úc), xem xét, khoảng một nửa số bệnh nhân bị khối u trong đầu tuyến tụy và nhiều người trong số này sẽ có biểu hiện vàng da.



Nếu da có màu hơi vàng, tốt nhất nên đi khám bác sĩ ngay để chắc chắn bạn không bị ung thư tuyến tụy.



5. Mụn, sẹo, u nhú trên trên đầu hoặc cổ



Dạng ung thư da phổ biến nhất là ung thư biểu mô tế bào đáy. Phát hiện sớm loại ung thư da này là rất quan trọng để ngăn chặn nó lây lan.



Dù loại ung thư da này phát triển chậm nhưng điều nguy hiểm là nó rất dễ bị nhầm với mụn hoặc sẹo.



Viện Da liễu Mỹ cảnh báo rằng ung thư biểu mô tế bào đáy "thường phát triển trên đầu hoặc cổ và trông giống như một khối tròn, nổi lên và bóng".



Nếu thấy da phát triển bất thường hoặc kích ứng trông như mô tả, hãy đi khám sớm. Mặc dù sự phát triển này có thể không có gì, nhưng đó có thể là ung thư biểu mô tế bào đáy.



6. Lên cơn động kinh



Nếu bị động kinh nặng và đáng sợ, cần đi cấp cứu và khám ngay để tìm ra nguyên nhân. Trong một số trường hợp, động kinh có thể do khối u ung thư não.

Theo tiến sĩ Jessica W. Templer, từ Trung tâm Động kinh Northwestern Medicine Comprehensive Epilepsy Center (Mỹ), các cơn động kinh do u não rất phức tạp và khác nhau ở mỗi bệnh nhân về loại và vị trí của khối u.



Cơn co giật cũng có thể do mức đường huyết bất thường hoặc một khối u lành tính, nhưng tốt nhất cần đi khám ngay.



7. Một cục u cứng ở ngực



Cứ 8 phụ nữ thì có 1 người có thể phát ung thư vú trong cuộc đời. Phát hiện sớm là chìa khóa để ngăn chặn sự lây lan của ung thư vú.



Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết, hầu hết các khối u ở vú, đến 80%, là lành tính - không phải ung thư.



Điều quan trọng là cần đặc biệt chú ý đến các cục cứng đơn lẻ trên vú. Các chuyên gia y tế cảnh báo rằng, hầu hết các khối u ác tính xuất hiện đầu tiên dưới dạng cục cứng đơn lẻ hoặc dày lên, có lúc đau, theo Eat This, Not That!



Nếu thấy bất kỳ vết sưng, dày lên hoặc bất thường nào, hãy đi khám ngay.





Nếu nhận thấy các vùng dày lên trong miệng có màu trắng hoặc xám và không thể cạo đi, có thể đã phát triển bạch sản, một thay đổi mô có thể dẫn đến ung thư - Ảnh minh họa: Shutterstock



8. Mảng màu trắng hoặc xám trong miệng



Nếu nhận thấy các vùng dày lên trong miệng có màu trắng hoặc xám và không thể cạo đi, có thể đã phát triển bạch sản, một thay đổi mô có thể dẫn đến ung thư.



Theo Tổ chức Y tế Thế giới, có khoảng 657.000 trường hợp ung thư miệng mới phát triển trên thế giới mỗi năm.



Người sử dụng thuốc lá, thường xuyên uống rượu hoặc sống một lối sống không lành mạnh, bạn có nhiều nguy cơ bị ung thư miệng.



Bạch sản có thể điều trị được và không dẫn đến ung thư miệng nhưng chỉ khi được phát hiện sớm, theo Eat This, Not That!

