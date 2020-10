Do không thực hiện công bố về an toàn vệ sinh thực phẩm nên hầu hết thuốc lá nhập lậu “mù mờ” về hàm lượng chất gây ung thư.

Đó là phát biểu của ông Nguyễn Triết – Tổng Thư ký Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam, đã phát biểu tại Hội thảo “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá trên địa bàn tỉnh An Giang” do Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam phối hợp Ban Chỉ đạo 389 tỉnh An Giang tổ chức vào ngày 19.10 tại TP. Châu Đốc.



Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Lục Tùng

Theo ông Triết, trong lúc việc sản xuất, kinh doanh thuốc lá trong nước được quản lý chặt chẽ bởi các quy định pháp lý nghiêm ngặt, thì thuốc lá nhập lậu lại bộc lộ nhiều nguy cơ khó lường về sức khỏe người tiêu dùng.



Ông Nguyễn Triết - Tổng Thư ký Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Lục Tùng

Cụ thể, thuốc lá lậu không in cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh, không ghi thời hạn sử dụng và nhất là không thực hiện công bố chất lượng, quy định về an toàn thực phẩm và lộ trình giảm chất gây hại, như: Nicotin (chất gây nghiện)... đặc biệt là Tar - còn được gọi là hắc ín - chứa nhiều loại hóa chất, trong đó có chất độc và chất gây ung thư.



Tang vật thuốc lá nhập lậu do cơ quan chức năng tỉnh An Giang bắt giữ. Ảnh: Lục Tùng

Trong khi đó, nạn nhập lâu thuốc lá qua biên giới trên địa bàn tỉnh An Giang thời gian qua luôn trong tình trạng “năm sau cao hơn năm trước”.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh An Giang, 9 tháng đầu năm 2020, các lực lượng chức năng trong tỉnh kiểm tra, phát hiện vi phạm 1.763 vụ (tăng 30% so với cùng kỳ) mua bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, tổng trị giá hàng hóa bắt giữ 44,6 tỷ đồng. Tổng số tiền thu được tư công tác xử lý và nộp ngân sách là 15,82 tỷ đồng (tăng 47,5% so với cùng kỳ), trong đó thuốc lá nhập lậu bắt giữ trên 820.000 gói (tăng 10,7% so với cùng kỳ).

LỤC TÙNG (LĐO)