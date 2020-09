Giảm cân ở tuổi trung niên có thể giúp tăng tuổi thọ

Với những người có nhiều mỡ thừa thì giảm cân luôn là lựa chọn rất tốt cho sức khỏe. Không những thế, một nghiên cứu mới đây còn phát hiện giảm cân ở tuổi trung niên có thể giúp sống lâu hơn.



Giảm cân ở tuổi trung niên có thể giảm nguy cơ chết sớm ở người béo phì ẢNH MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Tập thể dục thường xuyên, ăn nhiều trái cây, rau củ, tránh các món nhiều đường, chất béo có hại sẽ giúp giảm cân rất hiệu quả. Lối sống lành mạnh này còn giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh, giúp ngủ ngon và nhiều lợi ích khác, theo Eat This, Not That.

Một nghiên cứu công bố trên chuyên san JAMA Network Open mới đây còn phát hiện giảm cân ở tuổi trung niên còn kéo dài tuổi thọ và giảm nguy cơ chết sớm.

Trong nghiên cứu, các nhà khoa học đã phân tích dữ liệu của hơn 24.200 người, thu thập từ năm 1988 đến 1994. Tất cả đều từng cố gắng giảm cân. Sau đó, từ năm 1999 đến 2014, họ được kiểm tra sức khỏe 2 năm/lần.

Các kết quả cho thấy những người béo phì giảm cân thành công ở tuổi trung niên có nguy cơ chết sớm thấp hơn những người bị béo phì kéo dài và không thể giảm cân.

Cụ thể, những người béo phì giảm cân và đưa chỉ số khối cơ thể (BMI) xuống dưới mức 25, ngưỡng được xem là thừa cân, có nguy cơ chết sớm thấp hơn 54% so với người béo phì. Lợi ích sức khỏe sẽ còn tăng thêm nếu giảm cân về ngưỡng khỏe mạnh và không còn thừa cân.

Nghiên cứu này đã khẳng định thêm tầm quan trọng của việc giảm cân ở những người trung niên béo phì. Khi chúng ta già đi, cắt giảm lượng mỡ thừa trong cơ thể sẽ mang lại rất nhiều lợi ích sức khỏe, đặc biệt là khi lão hóa có thể khiến cơ thể mất trung bình 5% khối lượng cứ sau 10 năm.

Để ngăn tăng cân và duy trì khối lượng cơ, người trung niên cần duy trì tốc độ trao đổi chất của cơ thể. Muốn làm được việc này, họ phải tập luyện thể thao thường xuyên, ăn uống lành mạnh, uống đủ nước và ngủ đủ giấc, các chuyên gia khuyến cáo, theo Eat This, Not That.

Theo Ngọc Quý (Thanh Niên)