Đâu là những thực phẩm lành mạnh nhất của tuổi 40?

Tuổi 40 là lúc các vấn đề về tiêu hóa có thể bắt đầu xuất hiện, đặc biệt nếu chế độ ăn uống lâu nay của bạn có nhiều thực phẩm chế biến sẵn.



Những thực phẩm giàu omega-3 ẴNH: SHUTTERSTOCK Dưới đây là những thực phẩm lành mạnh nhất dành cho tuổi 40, theo Eat This, Not That!

1. Thực phẩm lên men

Một cách tốt để chống lại các vấn đề về tiêu hóa, theo tiến sĩ Rob Silverman của NY ChiroCare (Mỹ), chính là thực phẩm lên men.

Thực phẩm lên men tự nhiên có chứa vi khuẩn có lợi cho chế độ ăn uống của bạn.

Tiến sĩ Silverman cho biết: Một khẩu phần hằng ngày gồm dưa cải bắp, kim chi, kefir, dưa chua, kombucha hoặc sữa chua có thể giúp cân bằng vi khuẩn đường ruột của bạn.

Ông cũng khuyên tuổi 40 nên bắt đầu bổ sung probiotic hằng ngày để giữ cho vi khuẩn có lợi trong đường ruột hoạt động tốt nhằm giúp tiêu hóa thức ăn của bạn.

2. Phytoestrogen tự nhiên

Khi bạn bước vào tuổi 40, và miễn là bạn chưa bị ung thư vú hoặc một số tình trạng khác, có thể khuyến khích bạn giữ mức estrogen thấp. Chuyên gia sức khỏe cá nhân Matt Riemann (Mỹ) gợi ý nên ăn nhiều thực phẩm có chứa phytoestrogen tự nhiên (estrogen thực vật) như đậu nành và các loại rau họ cải, bởi chúng có thể giúp giữ cân bằng các hoóc môn khi bạn già đi, theo Eat This, Not That!

3. Thực phẩm tươi sáng và rau

Ở tuổi 40, bạn cần chất chống ô xy hóa để ngăn ngừa lão hóa và tăng độ đàn hồi của da. Theo hướng dẫn viên yoga kiêm chuyên gia dinh dưỡng Lola Berry (Mỹ), một cách dễ dàng để thu hút chúng là ăn nhiều trái cây và rau nhiều màu sắc. Và như một quy luật chung, trái cây hoặc rau càng sáng thì càng có nhiều chất chống ô xy hóa.

Vì vậy, hãy nghĩ đến quả việt quất, dâu tây, cam, củ cải đường, ớt...

4. Thực phẩm tốt cho tim mạch

Ông Riemann nói: Thật không may, mọi người bắt đầu trải qua nguy cơ mắc bệnh tim tăng theo cấp số nhân vào thời điểm này trong cuộc đời của họ. Vì vậy điều quan trọng là phải ăn các loại thực phẩm thúc đẩy hệ thống tim mạch khỏe mạnh, theo Eat This, Not That!

Tỏi, hành tây, tỏi tây, nghệ, ô liu, dầu hạt lanh và rau lá xanh là những thực phẩm tốt nhất cho việc này.

Việc quản lý cân nặng có thể trở nên khó khăn hơn ở độ tuổi 40 của bạn. Khi bạn già đi, sự trao đổi chất của bạn chậm lại, vì vậy việc kiểm soát khẩu phần và thực phẩm giàu chất dinh dưỡng trở nên quan trọng hơn. Bạn thậm chí có thể cần thêm nhiều bài tập hơn vào lịch trình của mình, đặc biệt là tập tạ để xây dựng khối lượng cơ và chuyển hóa calo hiệu quả hơn.

Carol Cottrill, một nhà tư vấn dinh dưỡng và là tác giả, khuyên bạn nên ăn ngũ cốc nguyên hạt chưa tinh chế như lúa mì nguyên cám, gạo lứt và yến mạch để giúp kiểm soát huyết áp và cholesterol. Cô nói: Chúng giúp tiêu hóa và khiến bạn cảm thấy no khi ăn ít hơn. Và bạn sẽ bước vào tuổi 40 với vóc dáng tuyệt vời, theo Eat This, Not That!

6. Omega-3

Darin Hulslander, Giám đốc điều hành Hiệu suất & Thể chất DNS (Mỹ), nói rằng tuổi 40 là thập niên bắt đầu bị viêm nhiều hơn từ cấp độ tế bào đến các khớp. Vì vậy hãy đảm bảo cung cấp đủ lượng omega-3 để kiểm soát tình trạng viêm và giữ cho cơ thể bạn hoạt động ở mức đỉnh cao.

"Tôi khuyên bạn nên dùng 3g-5g dầu cá lỏng hằng ngày để kiểm soát điều này", Huslander nói, theo Eat This, Not That!

Cá hồi và quả hạch là những thực phẩm giàu omega-3.

7. Atisô



Atisô có tác dụng thanh lọc và bảo vệ gan SHUTTERSTOCK

Monica Amsterdam, giám đốc dinh dưỡng tại Trung tâm Y tế và Sức khỏe của NJ (Mỹ), giải thích: Atisô có tác dụng thanh lọc và bảo vệ gan. Chúng cũng có tác dụng lợi tiểu nhẹ đối với thận, hỗ trợ loại bỏ độc tố khi gan phá vỡ chúng. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng atisô thực sự có thể tái tạo các mô gan. Chúng cũng giàu chất xơ, luôn tốt cho quá trình đào thải, theo Eat This, Not That!

8. Rong biển và hạt hướng dương

Cả rong biển và hạt hướng dương đều có các chất dinh dưỡng quan trọng cho chức năng tuyến giáp của bạn và hơn thế nữa.

Giám đốc dinh dưỡng Amsterdam giải thích: Rong biển rất giàu i ốt, rất quan trọng đối với chức năng tuyến giáp. Hạt hướng dương rất giàu vitamin E, folate, selen và magiê, tốt cho sức khỏe tim mạch, sức khỏe tâm thần và sức khỏe tuyến giáp, theo Eat This, Not That!

9. Dừa

Theo giám đốc dinh dưỡng Amsterdam, dừa là một loại thực phẩm có nhiều tác dụng, có thể cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho những người ở tuổi 40. Dừa giàu chất xơ, giúp chống lại nấm Candida Albicans, vi rút nấm và vi khuẩn, và các a xít béo trong dừa có thể tăng cường chức năng não, theo Eat This, Not That!

