Phòng-chống bạo lực gia đình tại Gia Lai: Hiệu quả từ chương trình phối hợp

(GLO)- Năm 2019, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Gia Lai đã quan tâm thực hiện tốt công tác gia đình, đặc biệt là phòng-chống bạo lực gia đình. Trong đó, việc phối hợp với các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể đã giúp công tác này đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Năm qua, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các cấp Hội Phụ nữ thành lập trên 1.110 “địa chỉ tin cậy” tại 161 xã, phường, thị trấn, trong đó có 390 địa chỉ tập thể, 720 địa chỉ cá nhân. Trong số này, “địa chỉ tin cậy” ở thôn Hà Ra (xã Đak Djrăng, huyện Mang Yang), phường Đống Đa (TP. Pleiku), xã Ia Krêl (huyện Đức Cơ) hoạt động rất hiệu quả. Tất cả các “địa chỉ tin cậy” đều do Phó Chủ tịch UBND cấp xã làm chủ nhiệm, đại diện các hội, đoàn thể xã, Ban Nhân dân thôn, làng là thành viên; mỗi tháng sinh hoạt theo chủ đề riêng. Nhờ đó, các gia đình khi tham gia đều chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc.

Diễu hành tuyên truyền phòng-chống bạo lực gia đình trên địa bàn TP. Pleiku. Ảnh: H.T

Cùng với đó, mô hình “5 không, 3 sạch” do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh triển khai nhiều năm qua đã trở thành một trong những tiêu chuẩn xét các danh hiệu văn hóa. Phù hợp và tương đồng với 3 tiêu chuẩn xây dựng gia đình văn hóa, mô hình là động lực để người dân phấn đấu đạt các danh hiệu. Bà Phạm Thị Hoa-Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh-nhìn nhận: Công tác phối hợp giữa Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trong triển khai thực hiện công tác gia đình đã đạt được những kết quả tích cực. Các bên luôn chủ động đề ra các chương trình, hoạt động chặt chẽ, đồng bộ, thực hiện tốt công tác gia đình, góp phần giảm dần số vụ bạo lực gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển, bền vững. Năm 2019, số vụ bạo lực gia đình giảm 30% so với năm 2018.

Bên cạnh đó, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch còn phối hợp Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và các sở, ngành, đoàn thể liên quan tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức về bình đẳng giới, phòng-chống bạo lực gia đình; hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng-chống bạo lực trên cơ sở giới. Phối hợp với Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh thực hiện hàng trăm tin, bài, ảnh tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, phòng-chống bạo lực gia đình. Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện phối hợp với các cấp Hội Phụ nữ tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác gia đình, phòng-chống bạo lực gia đình, phòng-chống tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình... cho hơn 1.000 lượt cán bộ văn hóa xã, phường, thị trấn; cán bộ Phụ nữ, Mặt trận; trưởng, phó thôn; bí thư chi bộ thôn-làng.

Trong năm, Sở Tư pháp và Công an tỉnh cũng đã tổ chức 6 cuộc đối thoại chính sách pháp luật về phòng-chống bạo lực gia đình tại các xã vùng biên, xã nông thôn mới. Trao đổi với P.V, Thượng tá Phạm Hữu Trường-Phó Giám đốc Công an tỉnh-cho biết: Ngoài đẩy mạnh tuyên truyền, lực lượng Công an trên địa bàn tỉnh còn kịp thời tiếp nhận, kiểm tra, xác minh, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và hành vi bạo lực gia đình. Khởi tố, điều tra những vụ bạo lực gia đình có đủ yếu tố cấu thành tội phạm theo thẩm quyền; xử lý hành chính người gây ra bạo lực gia đình trong trường hợp chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Thông báo và phối hợp với cá nhân, tổ chức có chức năng ở địa phương tiến hành hòa giải, góp ý, phê bình các đối tượng có hành vi bạo lực gia đình; đồng thời phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp truy tố, xét xử lưu động một số vụ án bạo lực gia đình nhằm răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung.

Theo ông Nay Kỳ Hiệp-Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, công tác phối hợp về phòng-chống bạo lực và xây dựng gia đình hạnh phúc đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng mạnh mẽ của các cấp, các ngành và người dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong toàn xã hội. “Thời gian tới, Sở tiếp tục chú trọng công tác phối hợp liên ngành về công tác gia đình, phòng-chống bạo lực gia đình và xây dựng gia đình đạt chuẩn văn hóa. Duy trì và nâng cao chất lượng các “địa chỉ tin cậy” với nhiều hoạt động và nội dung phong phú, đa dạng. Biểu dương kịp thời các cá nhân, tập thể, gia đình văn hóa. Đổi mới hình thức và nội dung phối hợp triển khai nhằm thực hiện mục tiêu đề ra trong các chương trình, đề án, kế hoạch về công tác gia đình, phòng-chống bạo lực gia đình do UBND tỉnh ban hành”-ông Hiệp nhấn mạnh.