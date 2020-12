3 tướng Công an được tặng Huân chương vì có thành tích xuất sắc trong phòng, chống tham nhũng

Tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng theo chức năng của lực lượng Công an từ năm 2013 đến nay, nhiều đơn vị và tướng lĩnh đã được tặng thưởng Huân chương và Danh hiệu cao quý.

Ngày 30/12, Tại hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng theo chức năng của lực lượng Công an, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng Bộ Công an (Huân chương do Chủ tịch nước ký tặng).



Thủ tướng trao Huân chương Quân công hạng Nhất tặng Bộ trưởng và 2 Thứ trưởng Bộ Công an (Ảnh VGP).



Thủ tướng cũng trao Huân chương Quân công hạng Nhất tặng Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng.



Người đứng đầu Chính phủ đã trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Cục An ninh điều tra; Trung tướng Nguyễn Đình Thuận, Cục trưởng Cục An ninh kinh tế và Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ.



Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Cảnh sát cơ động; trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Thanh tra Bộ Công an và Thiếu tướng Nguyễn Đức Hiển, Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.



