Hy sinh giữa thời bình

Vậy là điều lo lắng nhất đã xảy ra. 13 trong số 21 thành viên của đoàn công tác của tỉnh Thừa Thiên- Huế đã thiệt mạng khi đi cứu hộ công nhân (CN) ở nhà máy thủy điện Rào Trăng (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên- Huế). 13 người mất tích (gồm 11 cán bộ quân đội và 2 cán bộ địa phương, trong đó có thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu 4)…



Tang thương dồn dập xảy đến với khúc ruột miền Trung sau cơn bão số 6 và mưa lũ hoành hành những ngày qua, con số thiệt hại tài sản và nhân mạng là rất lớn. Ngoài những người dân, đã có thiệt hại sinh mạng của thuyền viên trên tàu Vietship, của những người cán bộ, chiến sĩ Quân khu 4, cán bộ các cơ quan của huyện Phong Điền, của tỉnh Thừa Thiên- Huế. Vì sự an nguy của người dân, của CN nhà máy thủy điện mà những cán bộ, chiến sĩ đã quên mình vào giải cứu CN được báo tin đang bị mất tích. Chấp nhận nguy hiểm rình rập, cả đoàn vượt núi rừng vào với hiện trường. Thế nhưng tai họa đã ụp xuống với đoàn giải cứu. Đoàn 21 người đi từ 14 giờ 12-10, đến 22 giờ cùng ngày ngủ lại Trạm kiểm lâm 67 thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ sông Bồ. Đến 0 giờ ngày 13-10, vụ lở núi xảy ra, đất đá vùi lấp khu nhà, 8 người thoát được ra ngoài, 13 người mất tích.



Trước đó, cùng với các ngư dân gan dạ, những người lính biên phòng, đặc công và lục lượng phòng không đã cứu hộ thuyền viên tàu Vietship 01 bị chìm trên vùng biển Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị. Sau hơn 50 giờ căng thẳng trong gió mưa bão bùng, biển động dữ dội, đã giải cứu được 8 người cuối cùng trên tàu Vietship 01.



Tìm kiếm các nạn nhân mất tích



Thật khó nói hết những gian lao, hy sinh của những người lính Cụ Hồ trong cả thời bình này. Họ luôn có mặt ở những điểm nóng để giúp dân khi xảy ra thiên tai, hoạn nạn. Hình ảnh người lính cứu hộ người dân trong lũ, bế từng người già, người bệnh, em bé ra đến nơi an toàn; ngâm mình trong nước gặt lúa giúp dân… đã trở nên quen thuộc, in sâu trong lòng người dân. Những nơi xảy ra sự cố nghiêm trọng, lập tức có những người lính bên cạnh các lực lượng chức năng, lao vào giải cứu, hỗ trợ nhân dân. Và trong mùa dịch Covid-19 vừa qua, biết bao cán bộ chiến sĩ đã nhường doanh trại cho người về nước cách ly, chăm lo cho người về cách ly từ chỗ ngủ, bữa ăn đến bảo đảm an toàn vệ sinh phòng dịch trong cả khu vực… Đó là sự hy sinh, là tấm lòng cao cả của bộ đội Cụ Hồ luôn trung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành…



Đưa các nạn nhân được tìm thấy từ điểm sạt lở ở Trạm Kiểm lâm 67 về Bệnh viện Quân y 268, đóng tại TP Huế, ngày 15-10.



Chúng ta đang sống trong thời bình, song những ngày giờ các cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, cán bộ các cơ quan chức năng lao vào hiểm nguy để cứu nạn cứu hộ, để đem lại cuộc sống an lành cho dân- chính là những cuộc chiến không kém phần ác liệt. Sự xả thân để hoàn thành nhiệm vụ của những người vì dân vì nước luôn được khắc ghi. Đất nước và nhân dân luôn nhớ về những người đã hy sinh với sự trân trọng công lao, nhớ ơn những người nằm xuống vì cuộc sống bình yên của nhân dân, vì sự trường tồn của Tổ quốc Việt Nam.

Theo Hoàng Hoa (NLĐO)