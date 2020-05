Đảng bộ Công ty Cao su Mang Yang lãnh đạo vượt qua khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh

(GLO)- Những năm gần đây, ngành cao su đối diện với muôn vàn khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang phải luôn nỗ lực vươn lên để khẳng định thương hiệu và chăm lo đời sống người lao động. Có được kết quả này là nhờ Đảng bộ Công ty phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công nhân lao động thực hiện hiệu quả nghị quyết đề ra.





Ông Trương Minh Tiến-Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty Cao su Mang Yang-nhấn mạnh: “Thước đo trong lãnh đạo, điều hành của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2015-2020 là mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động đã cùng nhau đoàn kết, cần cù chịu khó vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Chính nhờ tinh thần quý báu ấy, dù giá mủ cao su nhiều năm giảm sâu, đời sống người lao động bị ảnh hưởng không nhỏ nhưng đơn vị vẫn sản xuất kinh doanh hiệu quả”.



Vượt qua khó khăn



Giai đoạn 2015-2020, Đảng bộ Công ty Cao su Mang Yang thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tình hình hết sức khó khăn, diện tích cao su già cỗi tăng, một số diện tích phải chuyển sang trồng cây khác, nhiều công nhân bỏ vườn cây do giá mủ cao su xuống thấp. Tuy nhiên, bằng những giải pháp linh hoạt, Công ty đạt nhiều kết quả ấn tượng.

Ông Trương Minh Tiến-Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty khen thưởng công nhân xuất sắc tại Nông trường Đoàn Kết. Ảnh: Đ.Y





Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015-2020) đề ra mục tiêu phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ phát triển diện tích cao su từ 8.000 ha lên 20.000 ha. Để đạt chỉ tiêu này, Đảng bộ Công ty đã tập trung lãnh đạo đẩy nhanh tiến độ trồng mới cao su ở Campuchia và tỉnh Kon Tum. Đến nay, đơn vị đã thực hiện được 20.787 ha, đạt 103,93% so với chỉ tiêu đề ra. Sản lượng khai thác trong nhiệm kỳ là 34.865 tấn, đạt 102,54% kế hoạch, tăng 725 tấn so với nhiệm kỳ trước; thu mua 7.924 tấn (đạt hơn 101% kế hoạch), chế biến 43.206 tấn (đạt hơn 100,4% kế hoạch), tiêu thụ 42.952 tấn (đạt 102% kế hoạch); kim ngạch xuất khẩu đạt 131.344 USD; tổng doanh thu đạt 1.668 tỷ đồng và nộp ngân sách nhà nước 58,83 tỷ đồng.



Bí thư Đảng ủy Công ty chia sẻ: “Mặc dù sản lượng khai thác và doanh thu khả quan, nhưng hiệu quả lại không bằng nhiệm kỳ trước. Dù vậy, đơn vị vẫn cố gắng đảm bảo việc làm cho trên 2.000 người lao động, trong đó có gần 40% lao động là đồng bào dân tộc thiểu số, với mức lương bình quân trên 5 triệu đồng/người/tháng. Công ty vẫn duy trì được bữa ăn ca cho công nhân với mức 15 ngàn đồng/suất, bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật và các chế độ khác cho người lao động”.



Cùng với đó, trước tình hình đời sống công nhân gặp nhiều khó khăn do giá bán mủ giảm sâu, Đảng ủy Công ty đã chỉ đạo các chi bộ và tổ chức Công đoàn tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết 6a/NQ-CĐCS của Công đoàn Cao su Việt Nam về đẩy mạnh phong trào phát triển kinh tế gia đình trong công nhân, viên chức-lao động. Từ chủ trương đó, nhiều hộ công nhân đã có điều kiện phát triển kinh tế gia đình với các mô hình nhận khoán trồng xen cà phê, hồ tiêu, khoai lang, gừng, chanh dây, dứa... trên diện tích cao su tái canh.

Công nhân giao khoán mủ về đơn vị. Ảnh: Đinh Yến





Vợ chồng chị Nguyễn Thị Phú-công nhân Xí nghiệp Chế biến mủ có gần 20 năm gắn bó với Công ty Cao su Mang Yang. Chị Phú đánh giá cao nỗ lực của Công ty trong việc đảm bảo thu nhập hàng tháng cho công nhân. “Năm 2018, Công ty có chủ trương cho thuê đất cao su tái canh, gia đình tôi đã thuê 3 ha để trồng cà phê. Chi phí đào hố, trồng cây được Công ty hỗ trợ một nửa. Khi cây cà phê cho thu hoạch năm thứ 3, chúng tôi mới phải đóng 0,47 kg cà phê nhân/cây cho doanh nghiệp. Cuối năm 2020, cà phê cho thu bói, chúng tôi hy vọng sẽ đạt năng suất 15 tấn quả tươi/ha”-chị Phú cho hay.



Đề cao trách nhiệm người đứng đầu



Đảng bộ Công ty Cao su Mang Yang có 1 Đảng bộ bộ phận và 12 chi bộ trực thuộc với 254 đảng viên. Những năm qua, các tổ chức Đảng trực thuộc đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, góp phần cùng với Đảng bộ Công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra.



Tiêu biểu trong số này có Đảng bộ bộ phận Công ty cổ phần Cao su Mang Yang-Ratanakiri. Tuy hoạt động ở nước ngoài, nhưng hàng tháng, Đảng bộ này đều có nghị quyết lãnh đạo hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả. Ông Phạm Nguyên Nghị-Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty cổ phần Cao su Mang Yang-Ratanakiri-cho biết: “Chúng tôi luôn phát huy vai trò của tổ chức Đảng, trách nhiệm người đứng đầu; thường xuyên có những đề xuất, kiến nghị giải pháp cùng với Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu kế hoạch. Trong giai đoạn khó khăn, chúng tôi xác định ổn định đời sống người lao động là nhiệm vụ then chốt. Đơn vị đã tiết giảm chi phí, nâng cao năng suất vườn cây, giảm giá thành. Nhờ đó, mức thu nhập bình quân của công nhân vẫn đạt trung bình 8 triệu đồng/người/tháng”.





Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tặng cờ thi đua cho Công ty Cao su Mang Yang nhân Kỷ niệm 35 năm thành lập. Ảnh: Đinh Yến





Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Công ty Cao su Mang Yang đã kết nạp được 103 đảng viên mới; 10 đảng viên được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, 4 đảng viên được tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng. Từ năm 2015 đến 2017, Đảng bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh; năm 2018-2019 được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ.





Trong khi đó, chi bộ Trung tâm Y tế Cao su Mang Yang cũng đã nêu cao vai trò lãnh đạo thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe người lao động. Trong thời gian dịch bệnh Covid-19 hoành hành vừa qua, Trung tâm đã thực hiện tốt các biện pháp phòng-chống dịch, không để trường hợp nào dương tính với Covid-19. Hiện tại, Trung tâm đã tự chủ 100% kinh phí hoạt động. Bác sĩ Bùi Văn Cương-Bí thư chi bộ, Trưởng khoa Khám bệnh, Cấp cứu-cho hay: “Để làm được điều này, mỗi y-bác sĩ đều tự nguyện thực hiện tốt lời dạy của Bác: “Lương y như từ mẫu”. Trung tâm hiện có 23 cán bộ, nhân viên, người lao động, trong đó có 12 đảng viên. Tập thể đơn vị luôn đoàn kết, phát huy tinh thần trách nhiệm để hoàn thành nhiệm vụ được giao”. Trong các buổi sinh hoạt định kỳ hàng tháng, chi bộ đều có quyết nghị sát với yêu cầu nhiệm vụ, nội dung sinh hoạt gắn liền với hoạt động chuyên môn và tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên.



Theo Bí thư Đảng ủy Công ty Cao su Mang Yang, thời gian tới, Công ty thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành cao su theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững hơn. Cùng với đó, tỉnh có chủ trương cho phép các công ty cao su chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng đầu tư nông nghiệp công nghệ cao, đầu tư khu dân cư, khu/cụm công nghiệp… Nắm bắt thời cơ này, Đảng bộ Công ty đã nghiên cứu và thống nhất chuyển hướng đầu tư sang một số ngành nghề, lĩnh vực có lợi thế. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Công ty sẽ chuyển đổi khoảng 300 ha cao su kém chất lượng sang làm khu dân cư tại 2 xã Hnol và Kdang (huyện Đak Đoa); xây dựng cụm công nghiệp chạy dọc theo những trục lộ chính đi qua cao su; liên kết, liên doanh với một số doanh nghiệp có năng lực trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và phát triển năng lượng sạch (điện gió).



“Để thực hiện được mục tiêu đó, Đảng bộ Công ty nhận thức phải vận dụng sáng suốt chủ trương của lãnh đạo cấp trên, cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XII. Phát huy vai trò hạt nhân của tổ chức Đảng, đề cao vai trò, năng lực người đứng đầu, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý, từng bước hoàn thiện mô hình sản xuất, đầu tư có hiệu quả. Có chiến lược chế biến sản phẩm phù hợp theo nhu cầu thị trường, đảm bảo chất lượng, uy tín, giữ gìn môi trường. Bảo đảm việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ và người lao động”-ông Trương Minh Tiến khẳng định.

ĐINH YẾN