Cuộc thi học sinh-sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp: Gia Lai có 1 dự án đạt giải khuyến khích

(GLO)- Tại Hà Nội vừa diễn ra vòng chung kết Cuộc thi học sinh-sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp 2020 (SV Startup 2020).





Nhóm tác giả dự án “PPG-Máy nhiệt phân rác thải nhựa thu nhiên liệu dầu và xử lý khí thải” tham gia Cuộc thi học sinh-sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm 2020. Ảnh: Ngọc Linh

Gia Lai có 1 dự án lọt vào vòng chung kết và đạt giải khuyến khích. Đó là dự án “PPG-Máy nhiệt phân rác thải nhựa thu nhiên liệu dầu và xử lý khí thải” của nhóm 5 học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương.

Máy nhiệt phân rác thải nhựa có đặc điểm di chuyển linh hoạt, vận hành đơn giản, đốt rác thải nhựa trong môi trường yếm khí với lò đốt 2 lớp, có lớp cách nhiệt. Ống dẫn được đan lưới hợp kim, bình ngưng tụ có lõi than hoạt tính hấp thu kim loại nặng và khí độc hại. Bình thu hồi khí, van an toàn đưa khí dư quay trở lại lò đốt làm nhiên liệu đốt, thu dầu và than cốc.

Đây là năm đầu tiên Gia Lai có dự án lọt vào vòng chung kết của cuộc thi.



Cuộc thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thường niên nhằm động viên, khích lệ học sinh, sinh viên sáng tạo, vận dụng kiến thức giải quyết các vấn đề của cuộc sống, hình thành ý tưởng khởi nghiệp ngay từ khi các em còn ngồi trên ghế nhà trường.



PHAN LÀI