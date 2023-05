Cảnh sát Anh bắt giữ đối tượng mang hung khí vào Cung điện Buckingham

(GLO)-Diễn ra từ ngày 24- 30/4/2023, chủ đề Tuần lễ Tiêm chủng thế giới năm 2023 có tên "Bắt kịp" (The Big Catch-Up). Mục tiêu kêu gọi trẻ em, người lớn, cả cộng đồng tiêm chủng đầy đủ để được bảo vệ khỏi các bệnh có thể phòng ngừa được bằng vaccine, giúp có cuộc sống hạnh phúc, khỏe mạnh.

(GLO)-Vụ cháy do Đài RT dẫn thông tin sơ bộ cung cấp bởi Thống đốc Sevastopol do Nga bổ nhiệm, ông Mikhail Razvozhayev trên Telegram. Ông Razvozhayev cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 5 giờ sáng (giờ địa phương) ngày 29/4: “Tất cả các cơ quan an ninh và cứu hộ đều có mặt tại hiện trường. Khu vực đám cháy rộng khoảng 1.000 m2”.