Cách người Đà Lạt thể hiện tình yêu thành phố

Tôi có dịp đến thăm và ngắm tiểu cảnh sân vườn một số biệt thự tại khu An Sơn mới thấy hết sự chăm chút, tỷ mẩn và công phu của người trồng và chăm sóc cây. Ông Hồ Trung Thành - Tổ phó Tổ 17, hội viên Hội Cựu chiến binh, ông là người chuyên chăm sóc cây cảnh khi đã ở tuổi xế chiều. Sinh ra và lớn lên tại Đà Lạt nên ông vốn rất yêu hoa, cây cảnh, ông đã trực tiếp tôn tạo, xây dựng, chăm sóc làm đẹp cho rất nhiều sân vườn, tiểu cảnh cho nhiều chủ nhân căn biệt thự tại khu biệt thự An Sơn - Phường 4, TP Đà Lạt. Vừa qua, trong số những khu vườn do ông chăm sóc đã có căn biệt thự tham dự Hội thi Xanh - sạch - đẹp do MTTQ thành phố phát động và đoạt giải Nhất. Ông Thành chia sẻ: Tôi mong muốn tất cả người dân Đà Lạt, ngoài việc làm ăn phát triển kinh tế lo cho gia đình thì cần chú trọng đến việc hưởng thụ cuộc sống, xây dựng không gian hoa, cây xanh làm đẹp cho thành phố. Với người lớn tuổi việc hưởng thụ ở đây chính là làm bạn với hoa, cây xanh, xây dựng tôn tạo một không gian hoa, cây xanh thật đẹp nơi sân vườn nhà mình, ban công, lan can căn nhà, cổng, hàng rào quanh nhà hoặc chung tay cùng tổ dân phố trồng thêm nhiều hoa, cây xanh ven đường trong khu dân cư cũng là cách góp công làm đẹp thành phố. Được biết, gia đình ông Thành tuy không có nhà to đẹp nhưng ông lại sở hữu một vườn hoa phong lan rất đẹp và có giá trị, được bạn bè, người thân rất yêu thích.

Mỗi người Đà Lạt, mỗi chủ nhân căn biệt thự, nhà cấp bốn hay căn hộ chung cư đều có cách riêng để tạo nên không gian sống gần với thiên nhiên. Không gian nhà dù rộng hay hẹp thì người Đà Lạt đều thể hiện tình yêu với hoa và thiên nhiên. Hầu như nhà nào cũng có bình hoa tươi, chậu hoa tươi hay lớn hơn là sân vườn, tiểu cảnh rất bài bản, thể hiện phong cách chuyên nghiệp, có sự sáng tạo nghệ thuật. Với người Đà Lạt đó chính là cách để thư giãn, nâng cao chất lượng cuộc sống và thể hiện tình yêu quê hương qua cách góp phần xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp.

Tinh thần này cho thấy rõ nét từ Hội thi “Xanh - sạch - đẹp” năm 2023 của thành phố đã thu hút 42.300 hộ gia đình tham gia, hội thi đã chọn ra được nhiều tác phẩm tiêu biểu và kịp thời tuyên dương, khen thưởng nhằm động viên, khích lệ tinh thần của bà con Nhân dân. Tiêu biểu phải kể đến các hộ gia đình có khuôn viên, tiểu cảnh đẹp như khối Nhà biệt lập như hộ ông Nguyễn Văn Thọ, 12/12 Vạn Hạnh, Phường 8; Nhà cấp 4 có hộ ông Trần Tiến Long, 121 Huyền Trân Công Chúa, Phường 4. Đối với Lan can hoa ven suối có gia đình bà Dương Thị Nhớ, Tổ 13, Phường 2; Ban công hoa tiêu biểu có hộ Trần Tiến Long, 121 Huyền Trân Công Chúa, Phường 4… Đặc biệt, năm nay, thành phố có giấy khen ngợi tuyên dương tinh thần sáng tạo của các tác giả vẽ tranh tường góp phần làm tô đẹp thêm cho Đà Lạt.

Ông Nguyễn Quang Hải - Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Lạt cho biết: Qua 18 mùa thi, Hội thi Xanh, sạch, đẹp lần thứ 18 năm 2023 với mục đích tiếp tục phát động, duy trì phong trào thi đua xây dựng TP Đà Lạt xanh - sạch - đẹp. Qua đó, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, trường học, cơ sở tôn giáo, khu dân cư, hộ gia đình trong việc đầu tư, tôn tạo trồng thêm hoa, cây xanh, cây cảnh, hàng rào hoa, tường hoa, ban công hoa, đường hoa, tiểu công viên hoa… góp phần giữ gìn cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, xây dựng TP Đà Lạt văn minh, thân thiện. Đây được coi là hoạt động thiết thực thể hiện sự chung tay góp phần bảo vệ môi trường, sinh thái tự nhiên, cùng với chính quyền thành phố xây dựng, giữ gìn cảnh quan môi trường sinh thái để Đà Lạt ngày càng thêm văn minh, thân thiện, xanh, sạch, đẹp theo hướng phát triển bền vững.

Tại các phường, xã trong thành phố đã có sự quan tâm, chỉ đạo, đôn đốc kịp thời của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể nên đã tạo ra nhiều công trình điểm của địa phương. Công trình, mô hình điểm này sẽ được nhân rộng để truyền cảm hứng, tạo sức lan tỏa phong trào xanh, sạch, đẹp với phương châm “người người trồng cây, nhà nhà trồng cây”. Mục tiêu là phấn đấu mỗi hộ dân, mỗi gia đình 1 hội viên, 1 đoàn viên trồng từ 2 cây xanh, cây phân tán; phát động các hộ gia đình thường xuyên treo giỏ hoa trước hiên nhà, trước quán cà phê, quán ăn, trước các điểm sinh hoạt của tập thể của khu dân cư, nhất là những tuyến đường trung tâm được chú trọng trang hoàng thật đẹp. Cách làm này đã được duy trì và trở thành nền nếp nhiều năm qua, tuỳ điều kiện mỗi khu dân cư để có cách làm phù hợp.

Tại các cơ quan, đơn vị trường học, phong trào xanh, sạch, đẹp tiếp tục được duy trì đẩy mạnh trở thành hoạt động thường xuyên của đơn vị gắn với nội dung xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa, văn minh, an toàn, xanh, sạch, đẹp, duy trì, tôn tạo chăm sóc thường xuyên các bồn hoa, thảm cỏ, trồng thêm hoa, dây leo trên hàng rào xung quanh cơ quan, đơn vị. Tại các cơ sở tôn giáo, dòng tu, nhà thờ, thiền viện, chùa… trên địa bàn thành phố cũng được các vị trụ trì, các vị chức sắc tôn giáo quan tâm, đầu tư, tôn tạo làm nên nhiều khuôn viên, công viên rất đẹp, rất xanh; tạo nên không gian thiền, sinh hoạt tôn giáo và trở thành điểm du lịch văn hoá tâm linh cho du khách đến vãn cảnh. Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, từ đầu năm 2023 đến nay, toàn TP Đà Lạt đã ra quân trồng cây xanh, cây phân tán với tổng số 95 buổi, thu hút 7.650 lượt người tham gia và trồng được 514.279 cây; treo được 15.500 giỏ hoa… tổng trị giá hơn 1 tỉ đồng từ nguồn vận động Nhân dân đóng góp.