Bộ Công an Tuyên truyền vận động Nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Ayun Pa

(GLO)- Sáng 11-5, Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai, UBND thị xã Ayun Pa tổ chức hội nghị tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Phong Thịnh-Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Bộ Công an); Thiếu tá Phạm Minh Đức-Phó trưởng phòng, Cục VO5; Trung tá Ksor H'Bơ Khắp-Phó Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo UBND thị xã Ayun Pa, và hơn 500 đại biểu đại diện cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn; trưởng thôn, già làng, người uy tín, lực lượng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở, quần chúng tiêu biểu ở địa bàn thị xã Ayun Pa, Phú Thiện, Krông Pa, Ia Pa, Chư Sê.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tá Ksor H'Bơ Khắp-Phó Giám đốc Công an tỉnh đã khái quát tình hình công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Theo đó, trong thời gian qua công tác tuyên truyền đã trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục, diễn ra mọi lúc, mọi nơi. Nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động bám sát với những diễn biến tình hình, qua đó giúp người dân kịp thời nhận biết phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm; hình thành kỹ năng xử lý các tình huống liên quan, phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã được xem phóng sự tuyên truyền về các thủ đoạn của thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước ta. Cùng với đó, các báo cáo viên truyền đạt các chuyên đề như: Nhận diện âm mưu, phương thức thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc để giúp người dân nâng cao cảnh giác, kịp thời phát hiện, nhận biết và chủ động phòng ngừa, đấu tranh; phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm trên không gian mạng và biện pháp phòng ngừa ngăn chặn; tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật về ma túy trên địa bàn tỉnh; nguyên nhân và giải pháp phòng ngừa, kiểm soát tội phạm, tệ nạn ma túy trong thời gian tới; nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình, tổ chức quần chúng trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Dịp này, Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Bộ Công an) trao giấy khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở; 3 tập thể và 3 cá nhân nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023.