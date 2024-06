Bộ Công an kiểm tra kết quả thực hiện công tác Công an tại Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 19 đến 20-6, Đoàn công tác của Bộ Công an đã kiểm tra kết quả thực hiện công tác Công an 6 tháng đầu năm 2024 tại Công an tỉnh Gia Lai. Đại tá Mai Xuân Thảo-Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an làm trưởng đoàn kiểm tra.

Theo đó, qua 2 ngày làm việc, Đoàn công tác của Bộ Công an kiểm tra, đánh giá kết quả các mặt công tác như: việc thực hiện nghị quyết, kết luận của Đảng ủy Công an Trung ương; công tác tham mưu đảm bảo an ninh quốc gia trên địa bàn; kết quả bảo đảm tài chính, hậu cần, kỹ thuật phục vụ yêu cầu công tác; công tác xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; việc triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến, số hóa hồ sơ, Đề án 06, chuyển đổi số trong Công an nhân dân;…

Trong 6 tháng đầu năm, Công an Gia Lai đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm mệnh lệnh, chỉ thị của lãnh đạo Bộ Công an. Theo đó, Đảng ủy Công an tỉnh ban hành 551 văn bản, Giám đốc Công an tỉnh ban hành hơn 2.200 văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện các mặt công tác; tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành 8 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ an ninh quốc gia. Về thực hiện chỉ tiêu công tác năm 2024, Công an tỉnh đã hoàn thành 49/77 chỉ tiêu, đạt tiến độ 63,6%, trong đó, vượt 14 chỉ tiêu, đạt 35 chỉ tiêu. Công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm đạt nhiều kết quả quan trọng, nổi bật như: tội phạm hình sự giảm 4,5% so với cùng kỳ năm 2023, công tác điều tra, xử lý án bảo đảm, không để oan sai.

Kết luận đợt kiểm tra, Đại tá Mai Xuân Thảo ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của Công an Gia Lai trong 6 tháng đầu năm 2024. Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an đề nghị Công an Gia Lai tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế mà đoàn công tác đã nêu ra trong đợt kiểm tra này để hoàn thành và vượt các chỉ tiêu mà Bộ Công an đã giao.