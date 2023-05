(GLO)- Cuối năm 2016, tôi làm “hướng dẫn viên” cho nhóm thiện nguyện về Kbang khảo sát thực tế để hỗ trợ bà con người Bahnar. Khi lên đường, một bạn trong nhóm thiện nguyện của TP. Pleiku vì lý do riêng nên không đi cùng đã dặn dò chúng tôi, đại ý: Về Kbang phải tìm gặp chị Nguyễn Thị An ở Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện, có chị ấy giúp thì việc sẽ thành.

(GLO)- Trải qua các giai đoạn lịch sử, lực lượng An ninh chính trị nội bộ (CTNB) Công an tỉnh Gia Lai đã tỏ rõ lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, đoàn kết, mưu trí, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, lập nên nhiều chiến công xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh quốc gia.