Bình Định khánh thành Nhà máy sản xuất nhũ và màng mỏng công nghệ cao

Đây là dự án công nghiệp đầu tiên triển khai tại khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định, nơi được kỳ vọng đáp ứng đầy đủ nhất, tốt nhất mọi điều kiện cho hoạt động của nhà đầu tư phát triển, gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, tạo việc làm cho lao động của tỉnh Bình Định trong tương lai.

Nhà máy KURZ tại Việt Nam ở giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư 40 triệu USD, công suất lên đến 15 triệu m2 sản phẩm/năm bao gồm chủ yếu là màng phim Luxor và Alufin.

Nhà máy mới tại Bình Định sẽ cùng với các nhà máy tại Malaysia và Trung Quốc giúp nâng tầm ảnh hưởng của Tập đoàn KURZ trong khu vực châu Á. Đây là bước đệm vững chắc đưa KURZ tham gia tích cực vào việc phát triển khu vực này, cũng như đáp ứng nhu cầu thị trường toàn cầu bằng các sản phẩm chất lượng cao do KURZ thiết kế, phát triển và sản xuất.

KURZ là tập đoàn thuộc Cộng hòa Liên bang Đức, có uy tín hàng đầu trên toàn cầu trong lĩnh vực cung cấp các sản phẩm trang trí và bảo vệ bề mặt chất lượng cao, với giải pháp toàn diện về các sản phẩm điển hình như: màng hiệu ứng đa chiều (Holographic Effects); in ấn kỹ thuật số (Digital Printing); in nhiệt (Heat Transfer Printing); phủ màng trang trí trực tiếp lên sản phẩm (Direct Decoration) và in chuyển nhiệt cho sản phẩm dệt (Textile Heat Transfer)…

Với sứ mệnh “Đem lại sự độc đáo cho từng sản phẩm - making every product unique”, KURZ thiết kế và sản xuất các sản phẩm màng phim (films) và màng mỏng/lá phôi (transfer coatings) nhằm phục vụ cho chuỗi cung ứng các ngành công nghiệp ô-tô, điện thoại, thiết bị gia dụng, tiền và thẻ ngân hàng cùng nhiều sản phẩm, ngành nghề khác trên toàn thế giới.

Tiếp nối những thành tựu nổi bật về khoa học kỹ thuật và công nghệ, KURZ Việt Nam bước đầu sản xuất sản phẩm lá phôi dập nóng (hot stamping foils). Sản phẩm được sử dụng trong quá trình ép nhiệt lên bề mặt nhựa để tạo ra những lớp hoa văn trang trí, giúp sản phẩm trở nên độc đáo và trang nhã.

TS Freiin von Salis Soglio Cosima Jasmin trao tặng học bổng cho Trường đại học Quy Nhơn.

TS Freiin von Salis Soglio Cosima Jasmin, Tổng Giám đốc Công ty TNHH KURZ Việt Nam cho biết, khoảng 80% sản phẩm công nghiệp trên toàn thế giới đều được trang bị các bề mặt trang trí hoặc bề mặt chức năng. Do đó, công nghệ màng mỏng chất lượng cao của KURZ cũng đóng góp một phần trong đó và đang có mặt ở khắp mọi nơi.

Hiện nay, KURZ không ngừng phát triển các quy trình, kỹ thuật và những phương pháp của mình để tạo ra các giải pháp sáng tạo và tạo ra xu hướng mới cho khách hàng. Không chỉ tạo ra sự phát triển cho riêng mình, KURZ hy vọng có thể đóng góp phần nào vào sự phát triển kinh tế của Việt Nam để tạo nên những dấu ấn đầy ý nghĩa. Với tầm nhìn vượt xa thời đại, KURZ không ngừng tìm tòi và phát triển các công nghệ mới, tạo ra những đổi mới quan trọng cho tương lai.

Phát biểu tại lễ khánh thành nhà máy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh, dự án Nhà máy sản xuất của Công ty TNHH KURZ Việt Nam là dự án FDI thứ tư của các nhà đầu tư từ Cộng hòa Liên bang Đức đầu tư tại Bình Định. Sau khi dự án đi vào hoạt động sẽ góp phần đa dạng hóa các loại hình công nghiệp của Việt Nam nói chung và tại tỉnh Bình Định nói riêng, nhất là dự án áp dụng công nghệ cao, sản phẩm chứa đựng hàm lượng tri thức lớn và có giá trị gia tăng cao, góp phần tác động tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Đây là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở đầu cho sự hợp tác đầu tư của các doanh nghiệp Cộng hòa Liên bang Đức với tỉnh Bình Định trong giai đoạn mới.

Trong khuôn khổ sự kiện khánh thành nhà máy, với mong muốn thể hiện sự cam kết phát triển bền vững cùng cộng đồng địa phương, KURZ Việt Nam đã trao tặng “Quỹ Học bổng KURZ” đến Trường đại học Quy Nhơn và huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.