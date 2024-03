Bắt giữ đối tượng chuyên trộm cắp tài sản trên xe ô tô

Ngày 7-3, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam ông Lê Ngọc Sanh (sinh năm 1957) nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Cát Tiên để điều tra hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Xe máy do thượng úy công an điều khiển va chạm với xe máy do 2 học sinh đi phía trước khiến em B. bị thương nặng và tử vong sau đó.