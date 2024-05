Bắt giám đốc Công ty Phát Hoàng Viễn

Công an TP Kon Tum vừa bắt giữ giám đốc một công ty xât dựng để điều tra về hành vi "Tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ".

Ngày 20-5, Cơ quan CSĐT - Công an TP Kon Tum (tỉnh Kon Tum) cho biết vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Minh Viễn – 52 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây dựng Phát Hoàng Viễn và Huỳnh Thị Túy (59 tuổi, trú TP Kon Tum) để điều tra về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ.

Vào hôm qua, Cơ quan CSĐT - Công an TP Kon Tum và các đơn vị liên quan đã làm việc, khám xét chỗ ở của ông Nguyễn Minh Viễn tại xã Chư Hreng, TP Kon Tum.

Tại đây, công an phát hiện 1 bọc nhựa hình trụ tròn, bên trong chứa chất bột màu vàng nhạt trọng lượng 0,92kg. Sau đó, ông Viễn đã giao nộp thêm 250 thỏi thuốc nổ, mỗi thỏi có trọng lượng 0,2kg (tổng cộng 50kg).

Ông Viễn khai nhận, số thuốc nổ trên là do Công ty TNHH MTV Xây dựng Phát Hoàng Viễn nhập về để phục vụ xây dựng công trình thủy điện Đăk Min 1 (tại xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum). Tuy nhiên, do sử dụng không hết nên bán cho bà Huỳnh Thị Túy để lấy tiền tiêu xài.

Trước đó, Công an Thị xã Nghi Sơn (tỉnh Thanh Hóa) phát hiện vụ án "Tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ" xảy ra tại tổ dân phố Liên Thành, thường Hải Châu, thị xã Nghi Sơn. Qua điều tra ban đầu, Công an Thị xã Nghi Sơn xác định vụ việc có liên quan đến một số nghi phạm tại TP Kon Tum nên đã đề nghị Công an TP Kon Tum phối hợp điều tra.