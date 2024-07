Bảo Lộc: Chế tạo, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, 7 thanh niên lãnh án

Ngoài Nguyễn Xuân Bảo Long còn có 6 bị cáo khác, gồm: Vương Quang Duy (20 tuổi), Nguyễn Trọng Quỳnh (21 tuổi), Nguyễn Hoài Bảo (20 tuổi), Lâm Tiến Tài (20 tuổi), Nguyễn Quang Long (18 tuổi) và Huỳnh Ngọc Bảo Huy (34 tuổi) cùng ngụ tại TP Bảo Lộc cũng bị đưa ra xét xử về các tội danh liên quan. Các bị cáo được xác định có mối quan hệ với nhau ngoài xã hội.

Theo cáo trạng, từ tháng 4 đến tháng 7/2023, Nguyễn Xuân Bảo Long đã mua các linh kiện rồi lên mạng xã hội học cách chế tạo thành công 3 khẩu súng ổ quay tự chế thuộc vũ khí quân dụng bán cho nhiều người.

Cụ thể, trong tháng 4/2023, Nguyễn Xuân Bảo Long đã chế tạo 1 khẩu súng ổ quay rồi bán cho Lâm Tiến Tài với giá 8 triệu đồng. Trong thời gian này, Bảo Long đã liên hệ với Huỳnh Ngọc Bảo Huy nhờ làm 14 ống kim loại để sử dụng lắp ráp súng và được Huy đồng ý. Đến cuối tháng 4/2023, Tài mang khẩu súng nói trên bán lại cho Vương Quang Duy với giá 3,5 triệu đồng. Đến khoảng giữa tháng 5/2023, do thiếu tiền tiêu xài, Duy đã thông qua Nguyễn Hoài Bảo bán lại khẩu súng này cùng nhiều viên đạn cho Nguyễn Trọng Quỳnh với giá 8 triệu đồng. Đến cuối tháng 7/2023, Quỳnh đã mang khẩu súng giao nộp cho cơ quan điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng.

Tiếp đó vào cuối tháng 7/2023, Nguyễn Xuân Bảo Long chế tạo thêm 2 khẩu súng ổ quay tương tự. Trong đó, 1 khẩu súng Bảo Long bán cho Vương Quang Duy với giá 7 triệu đồng. Sau khi mua súng, Duy đã bắn thử 3 viên đạn. Khẩu súng còn lại, vào ngày 31/7/2023, trên đường mang súng đi giao cho một người chưa rõ lại lịch thì bị cơ quan điều tra kiểm tra phát hiện bắt quả tang, thu giữ súng cùng 25 viên đạn.

Đối với Vương Quang Duy, ngoài hành vi mua 2 khẩu súng do Nguyễn Xuân Bảo Long chế tạo, Duy còn chế tạo thành công một khẩu súng bút bằng kim loại. Qua giám định của cơ quan chức năng, khẩu súng bút do Duy chế tạo là súng tự chế thuộc loại vũ khí quân dụng. Sau khi chế tạo thành công khẩu súng, Duy đã bắn thử 2 lần. Tổng cộng Vương Quang Duy đã sử dụng 3 khẩu súng tự chế thuộc loại vũ khí quân dụng và bắn thử 5 lần. Khẩu súng bút do Duy chế tạo được bị cáo bán cho Nguyễn Quang Long với giá 1,5 triệu đồng.

Tại phiên tòa, Nguyễn Xuân Bảo Long và Vương Quang Duy cùng 5 bị cáo khác đã thừa nhận các hành vi phạm tội của mình; đồng thời, có thái độ thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải trước hành vi do mình gây ra.

Căn cứ vào lời khai của các bị cáo tại phiên tòa, các tài liệu, chứng cứ từ hồ sơ vụ án, cũng như xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội và trên cơ sở đề nghị của Viện Kiểm sát, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân TP Bảo Lộc xét thấy hành vi của Nguyễn Xuân Bảo Long, Vương Quang Duy và 5 bị cáo liên quan đặc biệt gây nguy hiểm cho xã hội; đồng thời, xâm phạm đến trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Bảo Long 5 năm tù giam về tội “Chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng” quy định tại Khoản 2, Điều 304 Bộ luật Hình sự; Vương Quang Duy 36 tháng tù giam về các tội “Chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng” và “Tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng” cùng quy định tại Khoản 1, Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Trọng Quỳnh bị tuyên phạt 18 tháng tù giam về tội “Tàng trữ vũ khí quân dụng”; Nguyễn Hoài Bảo 18 tháng tù giam về tội “Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

Ba bị cáo Nguyễn Quang Long, Lâm Tiến Tài và Huỳnh Ngọc Bảo Huy cùng bị tuyên phạt 18 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 36 tháng lần lượt về các tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, “Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng” và “Chế tạo trái phép vũ khí quân dụng”.