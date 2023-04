Bảo Lộc: Bắt giữ đối tượng nhiều lần đột nhập hàng quán để trộm cắp tài sản

Sáng 15/3, Trạm Cảnh sát Giao thông Mađaguôi thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, thông qua hình ảnh từ hệ thống camera tầm cao giám sát an toàn giao thông trên đèo Bảo Lộc ghi lại, đơn vị đã tiến hành làm việc lập biên bản xử lý 2 trường hợp xe tải lấn làn vượt ẩu sai quy định gây mất an toàn giao thông trên đèo.