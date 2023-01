Ayun Pa hướng đến đô thị loại III

Đầu tư cơ sở hạ tầng

Năm 2022, Dự án đường nội thị thị xã Ayun Pa, tuyến đường Nguyễn Huệ (đoạn từ Trung tâm Y tế thị xã đến đường vành đai 1, dài 817 m) và đường quy hoạch (từ vành đai 1 đến Ngô Quyền, dài hơn 948 m) đã hoàn thành với tổng mức đầu tư hơn 65 tỷ đồng. Đây là những tuyến đường nội thị kết nối với tuyến vành đai để hình thành khu đô thị mới phía Tây thị xã nhằm thu hút đầu tư, mở rộng khu dân cư. Cùng với đó, nhiều hạng mục khác cũng được đầu tư hoàn thiện nhằm đảm bảo cảnh quan và mỹ quan đô thị.

Bà Nguyễn Thị Kim Thu (tổ 1, phường Hòa Bình) phấn khởi cho hay: “Từ ngày thành lập thị xã đến nay, tôi thấy Ayun Pa được Đảng và Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhiều tuyến đường được mở rộng thông thoáng, sạch đẹp, bộ mặt đô thị dần khởi sắc. Chúng tôi mong chính quyền, các ngành tiếp tục quan tâm chỉnh trang, lắp đặt thêm đèn chiếu sáng trên các tuyến đường nhằm góp phần tạo mỹ quan và đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự”.

Cùng quan điểm, ông Phan Đình Nghi (tổ 10, phường Đoàn Kết) cho biết: “Người dân đồng tình, thống nhất với chính quyền địa phương từ việc đóng góp, tham gia ý kiến về quy hoạch đô thị đến vấn đề giao đất, hiến đất, mở rộng đường để xây dựng đô thị khang trang, sạch đẹp. Chúng tôi rất phấn khởi với chủ trương đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng đô thị, nhất là các công trình phục vụ an sinh xã hội để được thụ hưởng văn hóa, rèn luyện sức khỏe”.

Bên cạnh việc quan tâm xây dựng điểm nối giao thông quan trọng, thị xã Ayun Pa đã kêu gọi đầu tư khu đô thị mới phường Hòa Bình với diện tích 28,5 ha nhằm đồng bộ hóa cơ sở hạ tầng, hình thành khu đô thị mới, đồng thời tăng cường cơ sở vật chất cho thị xã. Để tạo không gian xanh-sạch-đẹp làm điểm nhấn đô thị, HĐND thị xã thống nhất điều chỉnh chủ trương Dự án công viên sinh thái thị xã Ayun Pa (phường Hòa Bình) từ 5 ha với mức đầu tư 24 tỷ đồng lên 6,35 ha với trên 29 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thị xã. Các hạng mục được đầu tư gồm: hồ sinh thái, lan can hồ, sân, đường nội bộ, bãi đậu xe, mương thoát nước, hệ thống điện chiếu sáng, nhà vệ sinh công cộng… Dự kiến công trình triển khai thi công từ năm 2022 đến 2024.

Phó Chủ tịch UBND thị xã Đặng Xuân Toàn cho biết: Ngay từ đầu nhiệm kỳ, UBND thị xã đã quan tâm huy động, phân bổ nguồn lực khá lớn cho việc đầu tư kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất một cách đồng bộ từ vốn ngân sách trung ương, tỉnh và của địa phương. Trong đó, tập trung đầu tư tuyến đường vành đai và các tuyến đường chính nội thị đấu nối vào tuyến vành đai nhằm mở rộng không gian đô thị, kết nối giao thông đồng bộ, xây dựng khu đô thị mới phía Tây thị xã. Đồng thời, quan tâm chỉnh trang đô thị để thu hút các nhà đầu tư, tạo đà cho thị xã phát triển. “Giao thông thuận lợi, cơ sở hạ tầng hoàn thiện được kết nối sẽ gắn kết các dự án phát triển một cách bền vững. Qua đó, thu hút đầu tư và đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội địa phương”-Phó Chủ tịch UBND thị xã nhấn mạnh.

Nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu đô thị loại III

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI xác định: Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là ở các vùng kinh tế động lực là 1 trong 4 chương trình trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020-2025. Trên cơ sở đó, Nghị quyết số 03-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã cũng đặt ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về xây dựng kết cấu kinh tế-xã hội đồng bộ hướng tới đô thị loại III giai đoạn 2021-2025, từ đó giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp, ngành triển khai thực hiện.

Ông Trần Bảo Lộc-Bí thư Đảng ủy phường Đoàn Kết-cho biết: Đảng bộ và Nhân dân phường Đoàn Kết nỗ lực, đồng thuận thực hiện một số giải pháp cải tạo, chỉnh trang đô thị nhằm hoàn thành các chỉ tiêu về tiêu chuẩn phường đạt chuẩn đô thị văn minh. “Chúng tôi chỉ đạo xử lý các trường hợp cơi nới, lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè và các hộ buôn bán kinh doanh lấn chiếm lòng, lề đường khu vực chợ. Cùng với đó, tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng và đồng bộ các thiết chế đô thị, mở rộng các tuyến đường nhỏ hẹp, không đảm bảo an toàn giao thông, từng bước xây dựng các tuyến phố văn minh thương mại, tuyến đường văn minh, khu dân cư đô thị kiểu mẫu”-ông Lộc nêu giải pháp.

Theo ông Lê Đình Tiến-Trưởng phòng Quản lý đô thị thị xã: Bằng nhiều nguồn lực, hàng năm, thị xã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và chỉnh trang đô thị đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội địa phương và đảm bảo đủ điều kiện về cơ sở hạ tầng theo yêu cầu tiêu chuẩn đô thị. Trong đó, chú trọng công tác quy hoạch, đầu tư làm mới và nâng cấp nhiều tuyến đường giao thông nội thị, cải tạo công viên, quảng trường, bổ sung hệ thống điện chiếu sáng, trang trí đường phố, trồng cây xanh nhằm tạo bóng mát và điểm nhấn cho kiến trúc không gian đô thị.

Năm 2022, thị xã Ayun Pa có 17/21 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội đạt và vượt kế hoạch do HĐND thị xã giao. Trong đó, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 124 tỷ đồng, vượt dự toán tỉnh giao; tổng diện tích gieo trồng là 11.561 ha, tăng 0,96% so với cùng kỳ năm 2021; kinh tế thị xã tiếp tục được duy trì ở mức tăng trưởng khá, ước tổng giá trị sản xuất năm 2022 là 3.879 tỷ đồng, tăng 8,47% so với năm 2021.