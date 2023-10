Ayun Pa: Điều chỉnh thời gian triển khai dự án công viên sinh thái

Do tài khoản ngân hàng của đơn vị bị khóa nên không thể thanh toán tiền điện kỳ tháng 9, Công ty cổ phần Cấp nước Chư Sê đã phát đi thông báo về việc tạm ngưng cấp nước sinh hoạt toàn địa bàn huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) từ 16 giờ ngày 18-10.

(GLO)- Nhiều năm qua, tuyến đường nối từ làng Kol (xã Trang, huyện Đak Đoa) đến xã Bar Maih (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) bị xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Cơ quan công an khởi tố hai cha con ông Nguyễn Chơn Tiên liên quan đến vụ việc giao ô tô cho người chưa đủ tuổi cầm lái, tông hàng loạt xe máy đang đứng chờ tín hiệu giao thông

(GLO)- Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an các địa phương tổ chức ký cam kết chấp hành Luật Giao thông đường bộ đối với các chủ doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ vận tải và tài xế trên địa bàn tỉnh.