An Khê tích cực chuẩn bị Đại hội Công đoàn thị xã lần thứ XI

(GLO)- Chiều 11-5, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh kinh tế (13/5/1953-13/5/2023). Dự lễ kỷ niệm có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; nguyên lãnh đạo Công an tỉnh qua các thời kỳ; tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh).