(GLO)- Ngày 5-10, Công an thị xã An Khê tổ chức khánh thành 5 trụ sở Công an xã trên địa bàn.

Các trụ sở Công an xã được khánh thành gồm: Thành An, Tú An, Xuân An, Cửu An và Song An. Thời gian qua, xác định việc bảo đảm cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, sinh hoạt của Công an xã là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu, Công an thị xã An Khê đã kiên trì phối hợp các ngành hữu quan, tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Thị ủy, UBND thị xã chủ trương bố trí quỹ đất theo định mức quy định của Bộ Công an để xây dựng trụ sở độc lập và nhận được sự đồng thuận, thống nhất cao của cấp ủy, chính quyền.

5 dự án Nhà làm việc Công an xã và các hạng mục phụ được đầu tư có tổng kinh phí trên 17,8 tỷ đồng, xây dựng theo thiết kế mẫu của Bộ Công an. Bên cạnh đó, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 trên 2,2 tỷ đồng từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách Nhà nước năm 2022 của thị xã An Khê để mua sắm trang-thiết bị làm việc, xây dựng chính quyền điện tử cho Công an xã sau khi hoàn thành trụ sở độc lập.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy, chính quyền và Công an thị xã An Khê trong công tác tham mưu, triển khai thực hiện xây dựng trụ sở Công an xã. Thị xã An Khê về đích sớm 2 năm so với mục tiêu toàn tỉnh về xây dựng trụ sở Công an xã độc lập. Đây là nguồn động viên cả về vật chất và tinh thần rất lớn để cán bộ Công an xã an tâm công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, ngành và Nhân dân giao phó, góp phần cụ thể hóa Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh đã trao giấy khen cho 5 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng trụ sở Công an xã; Giám đốc Công an tỉnh và Ban Thường vụ Thị ủy cũng tặng quà chúc mừng, động viên Công an 5 xã tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.