Ẩn họa tai nạn giao thông trên tuyến đường tránh phía Bắc thị xã An Khê

(GLO)- Tuyến đường tránh phía Bắc thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) dù chưa nghiệm thu nhưng gần 1 năm qua đã cho phép các phương tiện lưu thông. Tuy nhiên, do nhiều bất cập về hạ tầng, tuyến đường này đang tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông (TNGT), nhất là tại vị trí ngã tư giao với tỉnh lộ 669.

Khu vực ngã tư giao nhau giữa đường tránh phía Bắc thị xã An Khê với tỉnh lộ 669 có nhiều phương tiện hỗn hợp lưu thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT. Ảnh: L.V.N

Đã hơn 1 tuần trôi qua nhưng các thầy-cô giáo và học sinh Trường THPT Nguyễn Khuyến (thị xã An Khê) vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi của cô L.T.K.T. (SN 1981, trú tại phường An Bình, thị xã An Khê) vì gặp TNGT khi đang trên đường từ trường về nhà.

Khoảng 11 giờ ngày 5-4, cô T. điều khiển xe máy BKS 81H1-004.16 lưu thông trên tỉnh lộ 669 theo hướng từ huyện Kbang đi thị xã An Khê. Khi đến khu vực ngã tư giao nhau giữa tỉnh lộ 669 và tuyến đường tránh phía Bắc thị xã An Khê (thuộc địa phận tổ 1, phường An Phước), xe máy của cô T. xảy ra va chạm với xe container BKS 15H-076.40 kéo theo sơ mi rơ moóc BKS 15R-151.70 lưu thông trên tuyến tránh theo hướng từ Gia Lai đi Bình Định. Vụ tai nạn khiến cô T. tử vong tại chỗ.

Thầy Ngô Tùng Thuệ-Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Khuyến-chia sẻ: Cô T. công tác tại trường đã hơn 10 năm. Trong cuộc sống và công việc, cô luôn cởi mở, chan hòa với đồng nghiệp và thương yêu học sinh.

“Sự ra đi của cô T. là mất mát lớn với gia đình cũng như nhà trường. Trước đó, vào tháng 2-2025, cũng tại ngã tư giao nhau giữa tỉnh lộ 669 và tuyến đường tránh phía Bắc thị xã An Khê, 1 học sinh lớp 10 của trường đã va chạm với xe tải và bị chấn thương sọ não phải nghỉ học khoảng nửa tháng. Nhà trường thường xuyên cảnh báo, nhắc nhở học sinh và giáo viên khi đi qua khu vực này phải hết sức cẩn trọng, quan sát thật kỹ, song vẫn xảy ra vụ việc thương tâm”-thầy Thuệ cho biết.

Cũng theo thầy Thuệ, hàng ngày, khoảng 400 học sinh và giáo viên của trường phải lưu thông qua khu vực ngã tư này để đến trường và về nhà. Trong đó, hướng từ trường đi ra ngã tư bị nhà cửa, vườn tược của các hộ dân hai bên đường che khuất tầm nhìn.

Bên cạnh đó, ở gần khu vực ngã tư có 1 điểm cấp phiếu cho xe tải chở mía vào Nhà máy Đường An Khê nên mỗi khi vào mùa vụ, xe tải xếp hàng dài trên tỉnh lộ 669 khiến lòng đường càng trở nên chật hẹp.

Từ đường tỉnh lộ 669 ra ngã tư hướng Kbang-An Khê có tầm nhìn rất hạn chế. Ảnh: Văn Ngọc

“Thiết nghĩ, nên chuyển điểm cấp phiếu lùi lại để tránh tình trạng xe dừng ở gần ngã tư. Đặc biệt, cần lắp đặt vòng xoay ở ngã tư này vì hiện tại mới chỉ có đèn vàng cảnh báo. Ngoài ra cần lắp thêm đèn chiếu sáng ban đêm để người tham gia giao thông quan sát rõ hơn”-thầy Thuệ góp ý.

Với những hộ dân sinh sống gần khu vực ngã tư này, từ khi các phương tiện được lưu thông trên tuyến đường tránh phía Bắc thị xã An Khê vào khoảng giữa năm 2024, họ luôn nơm nớp nỗi lo TNGT. Bà Trần Thị Kim Nhung (tổ 1, phường An Phước) cho hay: “Từ ngày tuyến đường hoàn thành, lưu lượng phương tiện qua lại rất nhiều, nhất là các loại xe có tải trọng lớn.

Khu vực ngã tư khá rộng, nhiều xe từ 4 hướng qua lại nhưng không có đèn đỏ, không có vòng xoay nên hầu như mạnh ai nấy đi. Chúng tôi chứng kiến va quẹt liên tục, nhất là liên quan đến các cháu học sinh. Chỉ riêng từ đầu năm 2025 đến nay, tại đây đã xảy ra 3 vụ TNGT, trong đó có vụ giáo viên tử vong khiến chúng tôi rất xót xa”.

Không những vậy, người dân ở khu vực này còn phải chịu ô nhiễm tiếng ồn từ còi xe ô tô. Ông Nguyễn Ngọc Hùng (tổ 1, phường An Phước) bức xúc cho biết: “Từ khi xe cộ được lưu thông qua lại ở tuyến đường tránh, gia đình tôi hầu như không có đêm nào yên giấc. Các xe tải trọng lớn trang bị còi công suất lớn cứ đến trước ngã tư là kéo còi inh ỏi cả ngày lẫn đêm”.

Được biết, tuyến đường tránh phía Bắc thị xã An Khê thuộc Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên do Ban Quản lý Dự án 2 (Bộ Giao thông-Vận tải, nay là Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư. Tuyến đường được xây dựng với tổng chiều dài hơn 13 km, do liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn Đông Đô và Công ty cổ phần Cầu 3 Thăng Long thi công. Đến nay, dự án này đã hoàn thành và đang chờ nghiệm thu, đưa vào khai thác.

Trao đổi với P.V, bà Lê Thị Hồng Minh-Phó Chủ tịch UBND thị xã An Khê-cho hay: “Khu vực giao nhau giữa tỉnh lộ 669 và tuyến đường tránh phía Bắc thị xã An Khê đang tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra TNGT và thực tế đã có vụ việc thương tâm xảy ra. Tuy nhiên, con đường vẫn đang trong giai đoạn chờ nghiệm thu. Ủy ban nhân dân thị xã đã chỉ đạo Phòng Kinh tế thăm dò, nghiên cứu, khảo sát lắp đặt vòng xoay hoặc đèn tín hiệu giao thông để đảm bảo an toàn giao thông tại giao lộ này”.