80.000 lượt du khách đến Đắk Nông dịp tết

Là điểm du lịch “truyền thống” của tỉnh Đắk Nông - Khu du lịch sinh thái Cụm thác Đ'ray Sáp - Gia Long, xã Đắk Sôr, huyện Krông Nô là điểm đến thu hút nhiều người dân và du khách trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Với thời gian nghỉ dài ngày, nhiều gia đình đã lựa chọn ở lại nơi đây để trải nghiệm các hoạt động vui chơi và nghỉ dưỡng. Anh Hồ Văn Hải, đến từ tỉnh Bình Dương cho hay: “Kỳ nghỉ tết năm nay gia đình tôi chọn Khu du lịch Đ'ray Sáp làm điểm dừng chân nghỉ ngơi. Ngoài việc du xuân ngắm cảnh thì chúng tôi chụp hình ghi lại những khoảnh khắc làm kỷ niệm. Hy vọng năm 2024 mọi việc sẽ được khởi sắc”.

Còn gia đình 4 người của chị Đặng Thu Oanh, phường Nghĩa Tân, TP. Gia Nghĩa cũng chọn Khu du lịch sinh thái Cụm thác Đ'ray Sáp - Gia Long là điểm du xuân trong dịp Tết Giáp Thìn 2024. Chị Oanh chia sẻ: “Đến đây chúng tôi được hòa mình với khung cảnh hùng vĩ của thiên nhiên và cảm nhận sức sống của năm mới”.

Theo anh Lê Nguyên Vương, quản lý Khu du lịch Đray Sáp thì ngay từ ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Giáp Thìn, khu du lịch đã tổ chức mở cửa đón khách đến tham quan trải nghiệm. Trung bình mỗi ngày nơi đây đón hơn 1.000 lượt, đỉnh điểm là ngày mồng 2 và 3 lên đến gần 4.000 lượt. Khách chủ yếu đi theo quy mô gia đình và từ các tỉnh thành khác đến tham quan, trải nghiệm.

Năm nay, đơn vị tổ chức các hoạt động hút khách như chương trình hội chợ vui xuân; các trò chơi dân gian; ca múa nhạc, giao lưu cồng chiêng Tây Nguyên; trò chơi thiếu nhi, vườn thú hoang dã… Để đáp ứng nhu cầu của du khách, đơn vị cũng đã huy động lực lượng nhân sự tối đa để phục vụ du khách.

Còn tại Khu du lịch Tà Đùng thuộc xã Đắk Som, huyện Đắk Glong thu hút khá đông du khách trong dịp Tết Nguyên đán 2024. Khách chủ yếu đi theo quy mô gia đình và từ các tỉnh Bình Dương, Sài Gòn, Đắk Lắk, Đồng Nai, Đắk Nông... đến tham quan, trải nghiệm. Giá cả dịch vụ được bình ổn, an toàn vệ sinh thực phẩm, thực hiện tốt việc niêm yết giá, không có tình trạng chèo kéo khách du lịch. Rút kinh nghiệm từ những năm trước và để giữ chân du khách, các đơn vị vẫn giữ nguyên mức giá vé vào cổng và không tăng phụ thu các dịch vụ đi kèm.

Theo ông Nguyễn Văn Đông, chủ Khu du lịch Nhà chú Đông thì nhờ làm tốt khâu quảng bá đã thu hút du khách đến với “Tà Đùng - Vịnh Hạ Long trên cao nguyên”. Chỉ tính riêng cơ sở của ông Đông trung bình mỗi ngày đón hơn 3.000 lượt khách. các phòng nghỉ luôn ở trong tình trạng “cháy phòng”. Dù lượng khách đông nhưng do có sự đầu tư, chuẩn bị từ trước nên cơ sở vẫn điều hành tốt các khâu phục vụ du khách và bảo đảm vệ sinh môi trường chung.

Ngoài các điểm du lịch truyền thống thì các điểm homestay, farmstay trên địa bàn cũng đã tổ chức các hoạt động để đón khách dịp tết. Một số điểm hút khách tham quan du xuân như Tà Đùng Farm, Gia Huân homestay, Long farm, Jumi farm… Các homestay, farmstay trang hoàng cảnh sắc tươi mới, nhiều vườn hoa, điểm check in được xây dựng, mang không khí mùa xuân.

Các khách sạn, cơ sở lưu trú lớn như Robin hotel, Lodge, New Sunrise, Tuyết Nhi, Quốc Huấn, Hương Bình… chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ tại cơ sở như: thay thế, sửa chữa trang thiết bị hỏng hóc, thay mới các vật dụng cũ bảo đảm phục vụ tốt nhu cầu của du khách… Các hoạt động bắn pháo hoa vào đêm giao thừa ở các địa phương cũng đã thu hút lượng khách đến xem, trải nghiệm.

“ Theo báo cáo nhanh của Sở VHTT-DL tỉnh Đắk Nông, tính từ ngày 8-14/2 (ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão đến mùng 5 tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024) tổng lượt khách đến Đắk Nông đạt khoảng 80.000 lượt. Trong đó, khách tham quan tại các khu, điểm du lịch đạt 78.000 lượt, khách lưu trú đạt 2.000 lượt. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh du lịch ước đạt 24 tỷ đồng.

Trước đó, Sở VHTT-DL tỉnh Đắk Nông chỉ đạo các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch chuẩn bị tốt các điều kiện để sẵn sàng phục vụ khách du lịch và Nhân dân trước, trong và sau tết. Các điểm du lịch, cơ sở lưu trú, nhà hàng, khách sạn chỉnh trang, sửa chữa, nâng cao chất lượng phục vụ du khách; bố trí lực lượng giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp tết. Ngành tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động du lịch bảo đảm an toàn và phục vụ tốt nhu cầu của khách tham quan du lịch trong dịp tết.

Bà Khúc Thị Thoi, Phó Giám đốc Sở VHTT-DL tỉnh Đắk Nông cho biết: “Năm 2024 là một năm đặc biệt với ngành Du lịch Đắk Nông vì đây là năm tỉnh sẽ tổ chức kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông. Với những tín hiệu tích cực đầu năm mới, tỉnh Đắk Nông kỳ vọng năm 2024 sẽ đón hơn 800.000 lượt khách, doanh thu tăng 20% so với năm 2023”..