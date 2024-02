(GLO)-Những ngày qua, tạm gác lại niềm vui đón Tết cùng gia đình, người thân, với tinh thần "Xuyên đêm, xuyên tết" đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông các địa phương trong tỉnh đã huy động tối đa quân số thực hiện tuần tra, kiểm soát giao thông.

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) vừa ban hành Quyết định số 300/QĐTT-CSHS truy tìm người để phục vụ công tác giải quyết tin báo tố giác về tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại số 59 đường Lê Lợi, TP. Pleiku.

(GLO)- Do cần tiền tiêu xài, đối tượng Trần Minh Trung (SN 2005, trú tại thôn 2, xã Hải Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) vào tiệm tạp hóa vờ chuyển tiền qua tài khoản để đổi lấy tiền mặt. Lợi dụng sơ hở, đối tượng này đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người nạn nhân nhằm cướp tài sản.

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã An Khê vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Mai Xuân Chương (SN 2001, trú tổ 7, phường Tây Sơn, thị xã An Khê) để điều tra về hành vi “Tàng trữ hàng cấm”.