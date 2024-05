5 tháng đầu năm, Việt Nam đón 7,6 triệu lượt khách quốc tế, tăng 64,9%

(GLO)- Ngày 29-5, theo Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2024, Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng khá cao so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, trong tháng 5-2024, số lượng khách quốc tế đến nước ta đạt gần 1,4 triệu lượt, tăng 51,0% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, khách quốc tế đạt gần 7,6 triệu lượt người, tăng 64,9% so với cùng kỳ năm trước và tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2019-thời điểm chưa xảy ra dịch Covid-19.

Hàn Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam với trên 1,9 triệu lượt (chiếm 25,7%). Trung Quốc xếp ở vị trí thứ 2, đạt 1,6 triệu lượt (chiếm 21,2%). Đáng chú ý, lượng khách Trung Quốc trong tháng 5-2024 đạt 357 nghìn lượt, đã cao hơn cả khách Hàn Quốc (351 nghìn lượt).

Ở vị trí thứ 3 là Đài Loan (529 nghìn lượt), Mỹ ở vị trí thứ 4 (350 nghìn lượt), Nhật Bản ở vị trí thứ 5 (289 nghìn lượt). Trong tốp 10 thị trường lớn nhất của du lịch Việt Nam còn có Malaysia (214 nghìn lượt), Úc (213 nghìn lượt), Thái Lan (198 nghìn lượt), Campuchia (197 nghìn lượt), Ấn Độ (196 nghìn lượt).

Cũng theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, lượng khách quốc tế vẫn đến nhiều nhất qua đường hàng không với gần 1,2 triệu lượt, tiếp đến là đường bộ và biển.

Số liệu trên cho thấy hiệu quả trong công cuộc phục hồi và phát triển du lịch Việt Nam. Kết quả này có được nhờ vào sự quan tâm sâu sắc của các cấp, ngành đã ban hành nhiều chính sách tạo thuận lợi cho du lịch. Cùng với đó là sự nỗ lực của toàn ngành từ cơ quan quản lý ở Trung ương đến các địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội... triển khai các hoạt động xúc tiến quảng bá, phát triển sản phẩm, dịch vụ, đa dạng hóa các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch, bảo đảm môi trường du lịch và chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu khách du lịch.