4 xe ô tô tông liên hoàn trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua Đắk Nông

Theo thông tin từ CSGT Công an huyện Đắk Song, vụ tai nạn xảy ra lúc 6h sáng. Vào thời điểm trên, khi xe ô tô con BKS: 47A- 606.xx do tài xế Trương Thị Trâm Anh, trú thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) điều khiển lưu thông trên đường Hồ Chí Minh đã tông vào đuôi xe ô tô con BKS: 47A- 543xx do Trương Văn Nhật, cũng trú tại thị xã Buôn Hồ điều khiển.

Tiếp đó, xe ô tô con BKS: 48A - 186.xx do tài xế Hồ Xuân Như Ý, trú tại huyện Cư Jút (Đắk Nông) điều khiển lao tới tông trực tiếp vào đuôi xe BKS 47A- 606xx.

Do quá bất ngờ với tai nạn phía trước, xe ô tô tải BKS: 93G -104xx do tài xế Đinh Văn Hưng, trú tại Bình Phước, điều khiển đã tông trực tiếp vào đuôi xe BKS: 48A - 186xx.

Vụ tai nạn liên hoàn đã làm hư hỏng 4 xe ô tô, rất may không có thiệt hại về người.

Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng có mặt kịp thời tại hiện trường để điều tiết giao thông, cứu hộ, không để xảy ta ùn tắc trên đường Hồ Chí Minh.