2 thiếu niên trộm cắp chim chào mào trị giá 100 triệu đồng

Ngày 10.5, Công an TP.Kon Tum (Kon Tum) cho biết đã bàn giao 2 thiếu niên có hành vi trộm cắp cho Công an P.Thắng Lợi (TP.Kon Tum) để xử phạt vi phạm hành chính.

Trước đó, ngày 3.5, anh Nguyễn Hoàng Anh (ở đường Nguyễn Viết Xuân, P.Thắng Lợi) đến cơ quan công an trình báo về việc bị kẻ gian trộm cắp tài sản.

Cụ thể, khoảng 1 giờ 30 cùng ngày, kẻ gian vào nhà anh Nguyễn Hoàng Anh lấy trộm 1 con chim chào mào trị giá 100 triệu đồng, 1 lồng chim trị giá 17 triệu đồng và 1 điện thoại di động trị giá 1,6 triệu đồng.

Nhận được tin báo, cơ quan công an thu thập thông tin và truy xét. Đến ngày 5.5, lực lượng chức năng xác định A P.L (15 tuổi) và A B.L (14 tuổi, ở thôn Plei Tơ Nghia, P.Quang Trung, TP.Kon Tum) có liên quan đến vụ việc.

Cơ quan công an triệu tập 2 thiếu niên này, thu giữ tang vật là 1 con chim, 1 lồng chim, 1 điện thoại di động. A P.L và A B.L khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Do cả 2 chưa đủ 16 tuổi nên Công an TP.Kon Tum bàn giao cho Công an P.Thắng Lợi để xử lý theo quy định của pháp luật.

"Chúng tôi sẽ xử phạt hành chính. Sau đó thông báo về địa phương nơi 2 thiếu niên này cư trú để có biện pháp giáo dục tại xã phường", ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch UBND P.Thắng Lợi cho biết.