Trong cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Khắc Đồi - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thời gian Vàng () cùng 7 đồng phạm bị cáo buộc hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản" chiếm đoạt gần 330 tỉ đồng bằng hình thức đầu tư đa cấp, Viện KSND Tối cao cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tách một số hành vi để điều tra mở rộng.

Cáo buộc cho thấy, để chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư, Nguyễn Khắc Đồi đã bàn bạc với các bị can thành lập Công ty Gold Time và mở rộng mạng lưới bằng việc thành lập 4 công ty con, 14 chi nhánh và văn phòng đại diện tại nhiều địa phương trên toàn quốc.

Từ tháng 10.2018 đến khi ngừng hoạt động, Công ty Gold Time thu hút 361.056 thành viên đăng ký tham gia, 281.435 nhà đầu tư mua phân quyền với tổng số hơn 844 triệu điểm.

Ngoài truy tố 8 bị can, VKSND Tối cao xác định 12 cá nhân gồm Trần Hữu Tuyên - Trưởng chi nhánh Gold Time miền Bắc; Nguyễn Thị Phượng, Nguyễn Quang Thuyết, Nguyễn Thị Út, Vũ Thị Thu Hằng, Bùi Xuân Dư, Nguyễn Thị Huyền Thao, Nguyễn Thị Thiết, Lò Văn Thuận, Hoàng Văn Hảo, Nguyễn Thị Kim Thuý và Nguyễn Hữu Đại là Trưởng văn phòng đại diện công ty tại các địa phương.

12 cá nhân trên thông qua mạng xã hội biết về Công ty Gold Time, nên đã đăng ký mua phân quyền và trở thành nhà đầu tư. Sau đó, họ được cấp tài khoản để kêu gọi nhà đầu tư dưới nhánh nhằm hưởng tiền hoa hồng, tiền thưởng. Một số người còn được bị can Đồi cấp ôtô, mua nhà đất để làm trụ sở chi nhánh.

Cáo trạng cho rằng, những người này biết rõ Công ty Gold Time chưa có hoạt động sản xuất kinh doanh gì phát sinh lợi nhuận, chỉ lấy tiền của nhà đầu tư sau trả thưởng, hoa hồng cho nhà đầu tư trước. Song họ vẫn đại diện công ty để quảng bá thương hiệu, kêu gọi thành viên tham gia hệ thống.

Viện Kiểm sát xác định, hành vi của 12 cá nhân này có đủ dấu hiệu đồng phạm giúp sức tích cực cho bị can Đồi.

Bên cạnh đó, 155 giám đốc kinh doanh phân quyền cùng 512 đại lý kinh doanh phân quyền của Công ty Gold Time đều được cấp ID đứng tên chủ tài khoản để kêu gọi đầu tư, phát triển thành viên trong nhánh nhằm hưởng tiền hoa hồng, tiền thưởng. Hành vi của 155 giám đốc và 512 đại lý cũng có dấu hiệu đồng phạm giúp sức cho Nguyễn Khắc Đồi.

Do đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tách hành vi, tài liệu và vật chứng liên quan đến 12 cá nhân, 155 giám đốc và 512 đại lý nêu trên, chuyển đến cơ quan điều tra công an các địa phương để tiếp tục điều tra, xác minh theo thẩm quyền, thu hồi số tiền mà họ hưởng lợi.

Cũng theo cáo trạng, Công ty Gold Time đã ký khống các hợp đồng cho 68 giao dịch chuyển tiền đến các công ty liên quan, với tổng số tiền hơn 141,5 tỉ đồng để các công ty này xuất 73 hóa đơn khống.

Sau đó, bị can Trương Thị Trung Thanh Trúc - Kế toán rút tiền và thực hiện 38 giao dịch nộp tiền mặt, sử dụng hơn 5 tỉ đồng để mua bán hóa đơn.

Hành vi của bị can Trúc và những người liên quan có đủ dấu hiệu của tội "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước", quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng tách hành vi, tài liệu và vật chứng có liên quan chuyển đến Công an TPHCM điều tra, giải quyết theo thẩm quyền.